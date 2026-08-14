Tras su estreno, “Mi brillante carrera” (“My Brilliant Career” en su idioma original) logró posicionarse en el Top 10 de las series más populares de Netflix a nivel mundial. El éxito de esta nueva producción australiana, que sigue a la rebelde Sybylla Melvyn (Philippa Northeast) mientras anhela convertirse en escritora a pesar de que la sociedad y su familia la presionan para que concrete un matrimonio, se debe principalmente a su atractiva propuesta de romance histórico de corte protofeminista.

Otra de las razones del buen recibimiento del drama de época, dirigido por Alyssa McClelland y Anne Renton a partir del guion de Liz Doran (“Barons”, “Please Like Me”), Sarinah Masukor y Rachael Turk, es la forma en que adapta la novela homónima Miles Franklin. Aunque conserva su esencia, le agrega elementos que enriquecen la historia central.

Si ya viste los seis episodios de “My Brilliant Career”, protagonizada por Philippa Northeast, Christopher Chung, Kate Mulvany, Anna Chancellor y Genevieve O’Reilly, probablemente buscas series similares para este fin de semana. Estas son algunas de los dramas de época que puedes ver en Netflix.

ESTAS SON LAS SERIES QUE PUEDES VER EN NETFLIX SI TE GUSTÓ “MY BRILLIANT CAREER”

1. Bridgerton

Basada en las novelas superventas de Julia Quinn, “Bridgerton” es una de las series dramáticas de romance histórico más exitosas de Netflix. Creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes (Shondaland), se ambienta en la época Regencia en Londres y narra en los enredos amorosos y escándalos de la alta sociedad de los hermanos Bridgerton.

Sinopsis de la temporada 4: “La nueva historia que sacude a la alta sociedad: el eterno soltero Benedict Bridgerton se enamora de una carismática criada disfrazada en un baile de máscaras.”

Sophie Baek (Yerin Ha) y Benedict (Luke Thompson) son los protagonistas de la cuarta temporada de "Bridgerton", que ya confirmó su quinta y sexta entrega (Foto: Netflix)

2. La emperatriz

Protagonizada por Devrim Lingnau y Philip Froissant “La Emperatriz” (“The Empress”) es un drama histórico alemán sobre la apasionada y rebelde vida de Sisi, la emperatriz Isabel de Austria, y su intenso romance con el emperador Francisco José. Las dos primeras temporadas están disponibles en Netflix, mientras que la tercera entrega se estrenará a finales de 2026.

Sinopsis: “La rebelde Isabel se enamora del emperador Francisco y se convierte en su inesperada esposa. Ahora, hace parte de un mundo de tensión e intriga en la corte vienesa.”

Devrim Lingnau es la encargada de interpretar a Sissi en la serie "La emperatriz", que a finales del 2026 estrenará su tercera temporada (Foto: Netflix)

3. La ley de Lidia Poët

Ambientada en la Italia de finales del siglo XIX, “La ley de Lidia Poët” (“The Law According to Lidia Poet”, en inglés) es una serie italiana de Netflix que sigue a la joven Lidia Poët que lucha contra todo y contra todos para conseguir lo que por derecho le pertenece: inscribirse en el registro oficial de abogados. Mientras lucha contra las normas de su época, vive intensas tramas románticas.

Sinopsis: “En este atrapante drama de época inspirado en la historia de la primera jurista de Italia, Lidia Poët lucha por ejercer la abogacía mientras investiga homicidios.”

Matilda de Angelis interpreta a Lidia Poët en serie "La ley de Lidia Poët", serie de Netflix mezcla el drama legal, el misterio y la ficción de época (Foto: Netflix)

4. Anne with an E

“Anne with an E” es una aclamada serie canadiense basada en la clásica novela infantil de 1908 “Ana la de Tejas Verdes” de Lucy Maud Montgomery. Creada por Moira Walley-Beckett y protagonizada por Amybeth McNulty, narra las aventuras de una niña huérfana del siglo XIX con una imaginación desbordante que es adoptada por error por dos hermanos mayores en la Isla del Príncipe Eduardo.

Sinopsis: “Una valiente y apasionada huérfana encuentra un hogar poco común con dos hermanos de caracteres muy distintos. Basada en la famosa novela ‘Ana de las Tejas Verdes’”.

"Anne with an E" es una serie creada por Moira Walley-Beckett para CBC y fue protagonizada por Amybeth McNulty (Foto: Netflix)

5. La cocinera de Castamar

Basada en la novela homónima de Fernando J. Múñez, “La cocinera de Castamar” es una serie española creada por Tatiana Rodríguez. Este drama romántico de época, consta de una única temporada de doce episodios y se centra en Clara Belmonte (Michelle Jenner), una cocinera agorafóbica que empieza a trabajar en la cocina de Castamar huyendo de un doloroso pasado.

Sinopsis: “Madrid, 1720. Una prodigiosa cocinera atrae la mirada de un duque viudo que recién se reincorpora a la sociedad aristocrática. Basada en la novela de Fernando J. Múñez.”