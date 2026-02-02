Dos décadas después de ver a Miranda Priestly por última vez en pantalla, la película “The Devil Wears Prada 2” (en español: “El diablo viste a la moda 2” o “El diablo viste de Prada 2″) llega a los cines. Y es que esta secuela reunirá nuevamente a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci en una historia que aborda el declive de los medios impresos, mientras presenta una batalla de poder entre una antigua jefa y una exasistente. ¿Quieres saber exactamente de qué trata y más detalles clave sobre la producción? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que la cinta está dirigida por David Frankel, el mismo cineasta detrás de la primera película, y tiene a Aline Brosh McKenna otra vez como guionista.

Esto implica que el equipo creativo responsable del éxito del 2006 se vuelve a reunir en esta comedia dramática que explora temas como el poder, la moda y la evolución de los medios.

LA TRAMA DE “EL DIABLO VISTE A LA MODA 2”

“El diablo viste a la moda 2” se desarrolla en un escenario completamente diferente al del primer filme: ahora seguimos la lucha de Miranda Priestly (Meryl Streep) contra Emily Charlton (Emily Blunt), su exasistente convertida en una poderosa ejecutiva rival.

Resulta que ambas protagonizan una intensa batalla por los ingresos publicitarios que la revista Runway necesita de manera desesperada.

Todo esto en plena decadencia de los medios impresos, los cuales pierden terreno frente al mundo digital.

Además, seremos testigos de cómo Miranda se acerca a la jubilación, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) asume el reto se ser la nueva editora de contenidos de Runway.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “EL DIABLO VISTE A LA MODA 2”

El tráiler oficial de la película revela que Andy, aquella joven insegura de la cinta del 2006, finalmente se convirtió en una profesional consolidada que regresa al mundo que alguna vez abandonó.

Puedes ver el avance, a continuación:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “EL DIABLO VISTE A LA MODA 2”

El elenco principal de la producción original está intacto:

Meryl Streep como Miranda Priestly , la temible editora de Runway.

, la temible editora de Runway. Anne Hathaway como Andy Sachs , ahora en una posición de poder dentro de la revista.

, ahora en una posición de poder dentro de la revista. Emily Blunt como Emily Charlton , transformada en la nueva antagonista.

, transformada en la nueva antagonista. Stanley Tucci como Nigel Kipling, una figura cercana a Miranda.

Asimismo, regresan:

Tracie Thoms como Lily , la mejor amiga de Andy.

, la mejor amiga de Andy. Tibor Feldman como Irv Ravitz

El reparto se expande con incorporaciones de alto perfil: Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux y Kenneth Branagh (como el nuevo esposo de Miranda).

Una de las adiciones más comentadas es la de Patrick Brammall, el actor que interpretará al nuevo interés romántico de Andy. Su personaje reemplaza a Nate, ya que Adrian Grenier manifestó que no regresará para esta secuela.

Otros actores incluyen a: B.J. Novak, Pauline Chalamet (hermana de Timothée Chalamet), Rachel Bloom, Caleb Hearon, Helen J. Shen y Conrad Ricamora.

Y si bien Sydney Sweeney fue captada en el set de Nueva York en agosto del 2025, su participación no ha sido oficialmente confirmada por el estudio.

Por si fuera poco, se sabe que la superestrella Lady Gaga y la diseñadora italiana Donatella Versace filmaron cameos en el largometraje.

¿CÓMO VER “EL DIABLO VISTE A LA MODA 2”?

“El diablo viste a la moda 2” llegará a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Fecha de estreno en Latinoamérica y España: jueves 30 de abril del 2026

jueves 30 de abril del 2026 Fecha de estreno en Estados Unidos: viernes 1 de mayo del 2026

Por lo tanto, para disfrutar de la producción en pantalla grande, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

El póster de "The Devil Wears Prada 2", película dirigida por David Frankel que explora los géneros comedia y drama a lo largo de su trama (Foto: 20th Century Studios / Walt Disney Pictures)