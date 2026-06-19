El detective de narcóticos Choong-sik (Jin Sun-kyu) debe unir fuerzas con Min-seok (Gong Myoung), el joven y apuesto veterinario que es el nuevo esposo de su ex para rescatar a su exesposa y su hija en “Maridos en acción” (“Husbands in Action” en inglés y “Nampyeondeul” en su idioma original). Ellos deben olvidar su rivalidad por el bien de las personas que más aman. ¿Quieres conocer más detalles de esta nueva película surcoreana de Netflix?

Esta comedia de acción dirigida y escrita por Park Gyu-tae a partir del guion de Kim Jong-hyun fue filmada con “un marcado tono cómico, utilizando el ritmo y las reacciones de los personajes para mantener un ambiente ligero incluso cuando la situación se complica.”

Jin Seon-kyu, Gong Myung, Kim Ji-seok, Yoon Kyung-ho, Kang Han-na y Lee Da-hee son los protagonistas de “Maridos en acción”, película que ofrece una experiencia divertida y entretenida para quienes buscan acción y muchas risas.

Gong Myung interpreta a Lee Min-seok, un veterinario y el nuevo esposo de Si-nae, en la película surcoreana "Maridos en acción" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “MARIDOS EN ACCIÓN”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Maridos en acción”, “un detective se une al nuevo esposo de su ex para encontrar a quienes la secuestraron. ¿Este singular dúo podrá superar sus diferencias para lograr un rescate increíble?”

Por lo visto en el tráiler, el padre y el padrastro asisten a un evento escolar para apoyar a la pequeña Yeon-ju. Mientras discuten e intentan demostrar quién es mejor, el detective recibe una llamada que le informa sobre el secuestro de su familia. Así que, no tiene más opción que formar una alianza para rescatarla.

¿CÓMO VER “MARIDOS EN ACCIÓN”?

“Maridos en acción” está disponible en Netflix desde el viernes 19 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia de acción coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “HUSBANDS IN ACTION”

REPARTO DE “MARIDOS EN ACCIÓN”

Jin Seon-kyu como Hwang Choong-sik

Gong Myung como Lee Min-seok

Kim Ji-seok como Ma Do-jun

Yoon Kyung-ho como Kim Yong-gang

Kang Han-na como Si-nae

Lee Da-hee como Hye-ran

Jeon So-min como Jo A-ra

Hwang Choong-sik (Jin Seon-kyu) y Lee Min-seok (Gong Myung) se enfrentan en una presentación escolar en la película surcoreana "Maridos en acción" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “HUSBANDS IN ACTION”?

“Maridos en acción”, producida por TPS Company, tiene una duración de 107 minutos, es decir, 1 hora y 47 minutos.