Un nuevo thriller español de Netflix parte de una premisa tan simple como perturbadora: una mujer es hallada amordazada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, sin memoria de quién es ni de cómo terminó allí. Así se presenta “La desconocida” (titulada en inglés “The Marked Woman”), una película que explora el enigma de una identidad borrada y las huellas que deja. Entonces, si quieres revisar los datos esenciales sobre la ficción, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Tal como precisa Netflix, el filme llega a la pantalla como adaptación de la novela homónima de la escritora española Rosa Montero y del autor francés Olivier Truc, publicada en 2023 por Alfaguara en España y por la editorial POINTS en Francia.

Además, detrás de la cámara está Gabe Ibáñez, también director de proyectos como "Autómata" (2014) y "Hierro" (2009).

El guion, por su parte, es de Lara Sendim, mientras que la producción está en manos de K&S Films, la misma compañía detrás de “El Eternauta” y “Relatos salvajes”, con Matías Mosteirín y Pola Zito como productores ejecutivos.

Finalmente, la música es obra de Fernando Velázquez y la fotografía de Bernat Bosch.

LA TRAMA DE “LA DESCONOCIDA”

La historia de “La desconocida” arranca cuando la detective Anna Ripoll (Candela Peña) recibe el aviso de que han encontrado a una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona.

En estas circunstancias, la desconocida es incapaz de recordar quién es o cómo llegó hasta allí.

Por lo tanto, Anna se lanza a resolver el caso junto al oficial Quique Zárate (Pol López) en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de esa mujer y los secretos enterrados en su memoria.

Cabe resaltar que la acción transcurre entre Barcelona y Lyon, lo que abre la investigación a un escenario europeo de mayor escala.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “LA DESCONOCIDA”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “LA DESCONOCIDA”?

Candela Peña, conocida por “El caso Asunta” y “Furia”, encabeza el elenco de “La desconocida” como la detective Anna Ripoll.

Ana Rujas, de “En el barro” y “La mesías”, le da vida a la mujer sin memoria.

Pol López, visto en “La furgo” y “Nos vemos en otra vida”, completa el trío protagónico como el oficial Zárate.

El reparto también incluye a Manolo Solo (“Anatomía de un instante”), Luka Peros (“La casa de papel”) y Kira Miró (“Machos alfa”).

¿CUÁNDO SE ESTRENA “LA DESCONOCIDA”?

“La desconocida” se estrena a nivel global en Netflix el viernes 5 de junio del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas en el streaming, asegúrate de contar con una suscripción activa a la famosa plataforma de la “N” roja.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

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El guion de la película española "La desconocida" es la adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por la célebre autora Rosa Montero y el escritor Olivier Truc (Foto: Netflix)