Si creciste viendo películas en las que el “barrio perfecto” escondía más secretos que sonrisas, “The ‘Burbs” (conocida en español como “S.O.S. vecinos al ataque”) probablemente te suena familiar. Y es que la cinta de culto de 1989, dirigida por Joe Dante y protagonizada por Tom Hanks, es todo un clásico de ese “subgénero” cinematográfico. Y, por si fuera poco, es la inspiración detrás de una serie homónima de Peacock, la cual tiene a Keke Palmer liderando el reparto y un misterio que empieza en la casa de al lado. ¿Te gustaría saber más respecto a esta comedia de terror? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que “The ‘Burbs” no es un remake de la película, sino una adaptación televisiva que toma la idea central del vecindario paranoico y la lleva a un tono de misterio continuo a lo largo de 8 episodios.

Como muchos recordamos, el filme original presentaba a un residente de los suburbios obsesionado con los nuevos vecinos y convencido de que ocultaban algo siniestro.

Ahora, la serie reemplaza a aquella figura por una joven pareja que vive la presión del “barrio perfecto” mientras el peligro se cuela por la puerta de al lado.

Y si bien los espectadores pueden esperar alguno guiños al largometraje, el show televisivo trae consigo nuevos personajes y conflictos.

LA TRAMA DE “THE ‘BURBS”

“The ‘Burbs” desarrolla su trama en Ashfield Place, una ciudad que se vende como “la más segura de Estados Unidos”.

Allí, una pareja recién casada, conformada por Samira (Keke Palmer) y Rob (Jack Whitehall), se muda a la casa donde él creció... buscando una vida más estable, pero sin imaginar que el vecindario guarda un pasado sangriento.

Resulta que, cuando un nuevo vecino se instala frente a su casa, la presencia de este extraño personaje hace aflorar secretos enterrados que ponen en peligro la aparente normalidad del barrio.

En este contexto, Samira se obsesiona con una casa deteriorada de la zona y termina emprendiendo una investigación sobre lo que ocurrió allí hace dos décadas.

EL TRÁILER DE LA SERIE “THE ‘BURBS”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE ‘BURBS”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “The ‘Burbs”:

Keke Palmer como Samira , una joven esposa y madre que se convierte en una especie de detective improvisada cuando empieza a sospechar de la casa abandonada y de los vecinos que la rodean.

, una joven esposa y madre que se convierte en una especie de detective improvisada cuando empieza a sospechar de la casa abandonada y de los vecinos que la rodean. Jack Whitehall como Rob , el esposo de Samira.

, el esposo de Samira. Julia Duffy como Lynn

como Lynn Paula Pell como Dana

como Dana Mark Proksch como Tod

como Tod Kapil Talwalkar como Naveen

como Naveen Justin Kirk como Gary

como Gary Kyrie McAlpin como Rory

como Rory Haley Joel Osment

RJ Cyler

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE ‘BURBS”?

“The ‘Burbs” se estrena en Peacock el domingo 8 de febrero del 2026, fecha en la que la plataforma lanzará los 8 episodios de la serie juntos.

Por lo tanto, si te encuentras en territorio estadounidense y quieres disfrutar de la producción, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

El póster de "The 'Burbs", serie que explora géneros como la comedia y el terror a lo largo de su trama (Foto: Universal Content Productions / Peacock)