Charlie Sheen volvió a sorprender con sus confesiones sobre su vida llena de excesos. En una entrevista reciente para la edición australiana del programa 60 Minutes, el actor reveló que su consumo de cocaína llegó a tal nivel que incluso un cartel mexicano se negó a seguir vendiéndole.

“¿El cartel te cortó el suministro?”, preguntó asombrada la reportera Amelia Adams. “Lo hicieron, lo hicieron”, respondió Sheen, explicando que los narcotraficantes pensaron que él era un distribuidor porque nadie compraba esas cantidades.

Adams también le preguntó si era cierto que fumaba rocas de crack de siete gramos. “Bueno, nunca pusimos una en la balanza”, aclaró Sheen, “pero esa era la cantidad que se cocinaba para que quedara en esa forma”.

Entre risas, recordó que en una ocasión dijo: “Necesitamos una pipa más grande”. La periodista le respondió: “Es gracioso, pero tienes suerte de estar vivo”. El actor, de forma sincera, respondió: “lo sé”.

En una entrevista para la edición australiana de 60 Minutes, Sheen habló sobre sus adicciones. (Foto: 60 Minutes Australia / YouTube)

En la misma charla, Sheen habló de otra parte de su vida que había mantenido en secreto: sus encuentros sexuales con hombres, revelados en su libro The Book of Sheen y en el documental de Netflix Aka Charlie Sheen.

Contó que decidió hacerlo en parte porque estaba siendo chantajeado. “Ya no tienen ningún control sobre mí con sus demandas de extorsión”, dijo, explicando que prefería contar su verdad.

Sheen detalló que esas experiencias ocurrieron mientras consumía crack. “Eso fue lo que lo inició”, dijo a People. “Durante el tiempo que estuve fuera de la droga, traté de entenderlo: ‘¿De dónde vino? ¿Por qué pasó?’ Y al final pensé: ‘¿Y qué?’ Algunas cosas fueron raras, muchas fueron divertidas. La vida sigue”.

También recordó que, antes de hacer públicas esas vivencias, pagó para que no se difundieran. “Tenían videos o lo que fuera y me tenían como rehén. Es una sensación terrible”, explicó en Good Morning America.

El actor reveló que durante años fue víctima de extorsión y que decidió hablar para recuperar el control de su vida. (Foto: 60 Minutes Australia / YouTube)

En 2015 decidió revelar su estado de VIH para liberarse de ese peso. “Fue un alivio tremendo”, confesó.

Ahora, el protagonista de Platoon y Two and a Half Men asegura que lleva ocho años sobrio y ha intentado enmendar los errores del pasado. “No quiero que quienes lean el libro o vean el documental piensen que busco dar lástima”, señaló.

Sobre hablar abiertamente de su vida, dijo: “Es liberador… Es como si no hubiera caído un piano del cielo ni alguien hubiera irrumpido con un arma”.

Ahora, con ocho años de sobriedad, asegura que se siente “liberado” y enfocado en su familia. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP)

Lejos de los excesos, Sheen lleva hoy una vida tranquila. Padre de cinco hijos, convive con sus gemelos Bob y Max, mientras sus hijas mayores ya son adultas.

“Mi vida romántica es lo más aburrida posible, y así ha sido por mucho tiempo”, contó.

Después de años de escándalos, el actor asegura que aprendió a estar solo sin sentirse solo.