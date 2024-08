“Kaos” es una serie de Netflix creada por Charlie Covell (“The End of the F***ing World”) y que sigue a Zeus (Jeff Goldblum) cuando la paranoia se apodera del dios por una arruga en la frente. La deidad suprema está convencida de que su caída está cerca y ve presagios de fatalidad en todas partes. Y no está equivocado, ya que Prometeo está organizando un complot. Además, tres humanos están destinados a replantear el futuro de la humanidad. ¿Qué más se sabe sobre esta comedia dramática y mitológica?

Para Janet McTeer, quien interpreta a Hera, se trata de “un drama familiar profundamente normal”. Y el showrunner agregó a Tudum: “No quiero que la gente sienta que no puede ver la serie a menos que haya hecho los deberes, porque eso es terrible y un poco excluyente. Pero me encantaría que la gente que ha leído [los mitos griegos] dijera: ‘Huevo de Pascua, huevo de Pascua, huevo de Pascua’”.

El director de “Kaos” admitió que estuvo “obsesionado” con la mitología griega desde muy temprana edad. Contó a Tudum que veía “Furia de titanes” de 1981. “Luego, después de ‘El fin del mundo’, lo que siempre quise hacer fue una versión moderna de los mitos”.

Janet McTeer es la encargada de interpretar a Hera en la serie "Kaos" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “KAOS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Kaos”, “Zeus lleva mucho tiempo disfrutando de su poder como rey de los dioses. Pero una mañana se despierta y se descubre una arruga en la frente. La neurosis se apodera de él y lo conduce hacia un camino de peligro y paranoia. Zeus cree que su declive está cerca pues empieza a ver signos de decadencia por todas partes.

Uno de los hermanos de Zeus, Hades, dios del inframundo, en el que antaño podía confiar, está perdiendo en secreto el control de su oscuro dominio. Hay una acumulación de muertos a la espera de ser procesados y cada vez están más inquietos. Hera, reina de los dioses, ejerce su dominio sobre la Tierra y sobre Zeus, a su particular manera. Pero su poder y su libertad se ven amenazados por la creciente paranoia de Zeus, y se ve obligada a actuar, mientras el rebelde hijo de Zeus, Dioniso, está fuera de control y a punto de provocar una colisión cósmica con su padre.

En la Tierra, la gente anhela un cambio, pero a Poseidón, dios de los mares, las tormentas y los terremotos (y los caballos), le importa más el tamaño de su yate y saber dónde será la próxima fiesta. El bienestar de los mortales le trae sin cuidado. Desafortunadamente para los dioses, algunos de esos mortales están empezando a darse cuenta de esto…

Dichos mortales, Riddy, Orfeo, Ceneo y Ari, proceden de diferentes ámbitos de la vida y todos están conectados cósmicamente en la batalla contra Zeus. Cada uno tiene un papel muy diferente que desempeñar, y cualquiera de ellos puede estar destinado a destruir a los dioses”.

¿CÓMO VER “KAOS”?

“Kaos” se estrenará el jueves 29 de agosto de 2024 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva comedia dramática solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “KAOS”

REPARTO DE “KAOS”

Jeff Goldblum como Zeus

Janet McTeer como Hera

Cliff Curtis como Poseidon

David Thewlis como Hades

Killian Scott como Orpheus

Debi Mazar como Medusa

Stephen Dillane como Prometheus

Aurora Perrineau como Riddy (Eurydice)

Misia Butler como Caneus

Leila Farzad como Ari

Nabhaan Rizwan como Dionysus

Rakie Ayola como Persephone

Stanley Townsend

Billie Piper como Cassandra

Eddie Izzard como Lachy

Fady Elsayed como Glaucus

Tomi Egbowon-Ogunjobi

Gilian Cally

Shila Ommi

Amanda Douge como Andromache

Janet McTeer interpreta a Hera, mientras que Jeff Goldblum interpreta a Zeus en la serie "Kaos" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “KAOS”?

“Kaos”, que cuenta con Charlie Covell, Chris Fry, Georgi Banks-Davies, Jane Featherstone, John Woodward, Nina Lederman y Tanya Seghatchian como productores ejecutivos, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “KAOS”?

El rodaje de “Kaos”, producida por Harry Munday, Katie Carpenter y Michael Eagle-Hodgson, comenzó en agosto de 2022 en España.