La temporada 3 de “House of the Dragon” promete un tono mucho más oscuro y secuencias de batalla de gran escala. Esta nueva entrega de la precuela de “Game of Thrones” comienza justo después de que Alicent Hightower (Olivia Cooke) y Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) negociaran una tregua para tomar Desembarco del Rey. Ahora, Rhaenyra está dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurar definitivamente el Trono de Hierro.

De hecho se sabe que el primer episodio de la nueva entrega da inicio a la segunda mitad de la serie de HBO y empieza con Battle of the Gullet, el mayor enfrentamiento entre los Negros y los Verdes. El showrunner Ryan Condal también habló al respecto en una entrevista con Collider.

“Debería ser, quiero decir, basándonos en lo que sabemos hasta ahora, debería ser lo más grande que hayamos logrado hasta la fecha, y simplemente queríamos tener el tiempo y el espacio para hacerlo a un nivel que emocionará y satisfará a los fans como se merecen”.

Entre otras cosas, el tráiler de la tercera temporada de “House of the Dragon” presenta a James Norton como Ormund Hightower, Señor de Antigua y primo de Alicent Hightower (Olivia Cooke). Mientras su ejército marcha junto a Daeron y su dragón, Tessarion, él asegura: “Actuamos con un propósito sagrado para restaurar al rey legítimo”. Pero antes de ver los nuevos capítulos, esto es lo que debe recordar.

LOS DETALLES CLAVE PARA VER LA TEMPORADA 3 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

1. El acuerdo entre Rhaenyra y Alicent

Al final de la segunda temporada, Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, la Reina Viuda Alicent Hightower, frustrada por el caos y el extremismo de sus hijos, se infiltra en Rocadragón y le propone a Rhaenyra tomar Desembarco del Rey sin derramamiento de sangre. Mientras Rhaenyra exige la ejecución de Aegon II, Alicent pide poder escapar de Poniente junto a su hija Helaena y su nieta.

En la tercera temporada de "House of the Dragon", Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) enfrentará los momentos más crudos y trágicos de la Danza de los Dragones (Foto: HBO)

2. La fuga de Aegon II

Luego de ser brutalmente quemado por su propio hermano Aemond (Ewan Mitchell) en la batalla en Rook’s Rest, el rey Aegon II (Tom Glynn-Carney) quedó gravemente incapacitado. Para evitar su muerte, Larys Strong (Matthew Needham) lo convence de dejar que Rhaenyra y Aemond se destruyan mutuamente y él se esconda hasta que sea seguro volver.

En la tercera temporada de "House of the Dragon", Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) lidiará con sus graves heridas, su frágil estado físico y su lucha por retener el control (Foto: HBO)

3. Aemond, el Príncipe Regente

El príncipe Aemond Targaryen asume el título de Príncipe Regente y Protector del Reino en la segunda temporada de “House of the Dragon”. Una vez en el poder, demuestra ser frío, calculador y despiadado. No solo expulsa a su madre Alicent del consejo de gobierno, cierra por completo King’s Landing y se enfoca en perseguir a Daemon Targaryen (Matt Smith). Lo que provoca que pierda el control.

Ewan Mitchell retoma el rol de Aemond Targaryen en la tercera temporada de "House of the Dragon", que se estrenará el 21 de junio de 2026 (Foto: HBO)

4. Daemon y el ejército de las Tierras de los Ríos

Al final de la segunda temporada, Daemon jura lealtad total a Rhaenyra como su reina en el Gran Salón frente al ejército de las Tierras de los Ríos que él mismo reclutó. Declara públicamente ante todos los señores feudales que Rhaenyra es la única y verdadera Reina de Poniente, unificando definitivamente el bando de los Negros para la guerra inminente.

5. El destino de Otto Hightower

En el último episodio de la segunda temporada de “House of the Dragon”, Ser Otto Hightower (Rhys Ifans) reaparece encarcelado en una celda desconocida, revelando que fue capturado en secreto tras ser destituido como Mano del Rey por su nieto Aegon II.