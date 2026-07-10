Tras tomar King’s Landing y sentarse en Iron Throne, Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) empieza a comprender el verdadero peso de la corona en el anterior episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” (“La casa del Dragón” en español). Aunque intenta gobernar con justicia, la crisis económica debido a que las arcas del reino están vacías le impide tomar una decisión. Tras debatir con Daemon (Matt Smith) sobre el destino de Daeron Targaryen, toma una decisión, pero antes de ejecutarla descubre que ha sido engañada. Entonces, ¿qué sucederá en el siguiente capítulo de la serie de HBO?

“Rhaenyra Triumphant” (3x03) empieza con Daemon, respaldado por jinetes de dragón como Ulf y Hugh, interceptando al ejército de los Verdes liderado por Ormund Hightower (James Norton), quien no tiene más opción que jurar lealtad a la reina a cambio de clemencia y entregar a Daeron, el cuarto hijo de Alicent (Olivia Cooke), como rehén político para asegurar la paz.

Aunque Daemon exige la ejecución inmediata de Daeron para evitar cualquier reclamo Verde al trono, Rhaenyra insiste en gobernar con la piedad y diplomacia de Viserys, así que decide condenarlo a servir con la Guardia de la Noche. Cuando organiza la despedida entre madre e hijo, la reacción de Alicent le revela que se trata de un impostor y que ha sido víctima de un engaño de Ormund Hightower.

Daemon Targaryen (Matt Smith) y Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) en el tercer episodio de la tercera temporada de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

El cuarto episodio de la tercera entrega de “House of the Dragon” se estrenará el domingo 12 de julio del 2026 en HBO y HBO Max.

El nuevo capítulo de la tercera entrega del spin-off de “Game Of Thrones” fue escrito por Sara Hess, dirigido por Clare Kilner y tiene una duración exacta de 56 minutos.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 4 DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3?

“House of the Dragon” es un título exclusivo de HBO y del catálogo de HBO Max. Por lo tanto, para ver el cuarto episodio de la temporada 3 necesitas una suscripción activa a la famosa plataforma de propiedad de Warner Bros.

¿A QUÉ HORA VER “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?

El cuarto episodio de la tercera temporada de “House of the Dragon” se emitiá las 9:00 PM ET (hora del Este de EE. UU.) a través de HBO Max y la señal de HBO. Estos son los horarios por país:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del domingo 12 de julio México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del domingo 12 de julio Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del domingo 12 de julio Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del domingo 12 de julio Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del domingo 12 de julio España 2:00 a.m. del lunes 13 de julio

TRÁILER DE “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “HOUSE OF THE DRAGON” - TEMPORADA 3 EPISODIO 4?

Aunque HBO aún no ha compartido la sinopsis oficial del cuarto episodio de la temporada 3 de “House of the Dragon”, el avance del próximo capítulo se centra en las repercusiones del engaño de Ormund Hightower, quien llega con su ejército a la posición estratégica de Tumbleton.

Esto pone al Consejo Negro en alerta máxima y obliga a Rhaenyra y Daemon a planificar un contraataque urgente. El avance también muestra a Ser Criston Cole (Fabien Frankel) y Gwayne Hightower llegan Harrenhal buscando a Aemond (Ewan Mitchell) Targaryen, y se encuentran con la misteriosa Alys Rivers (Gayle Rankin).