“High Potential: Detective inesperada” regresa con la segunda parte de su segunda temporada. Por lo tanto, Morgan Gillory (Kaitlin Olson), una madre soltera con una mente excepcional que gracias a su talento poco convencional resuelve crímenes en la División de Delitos Graves del Departamento de Policía de Los Ángeles, retorna junto a Adam Karadec (Daniel Sunjata), un detective experimentado que sigue las reglas. ¿Cuándo se estrenarán los 11 capítulos restantes de la segunda entrega?

En el séptimo episodio de la temporada 2 de la comedia dramática policial, que está basada en la serie francesa y belga “High Intellectual Potentia” de 2021, tras el robo de una pintura en un museo, Morgan y Karadec colaboran con un especialista para resolver el misterioso caso. Por otro lado, Selena Soto (Judy Reyes) investiga el contenido de la mochila de Roman.

Por lo tanto, la segunda parte de la segunda temporada de “High Potential: Detective inesperada” continuará desde ese punto: Morgan sospechando de Rhys y con la mochila perdida de Roman causando problemas para todos los involucrados.

Morgan Gillory (Kaitlin Olson) descubre que su compañero tiene un amorío en la segunda parte de la temporada 2 de "High Potential: Detective inesperada" (Foto: ABC)

FECHA DE ESTRENO DE “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA” - TEMPORADA 2 PARTE 2

La segunda parte de la segunda temporada de “High Potential” empieza el 6 de enero de 2026. Los nuevos episodios se estrenan en ABC los martes a las 10 p. m. ET / 7 p. m. PT, y los miércoles a las 3 a. m. ET en Hulu y Disney+. Cada semana se emitirán nuevos capítulos hasta el 17 de marzo de 2026.

Por lo tanto, para ver la temporada 2 de “High Potential: Detective inesperada” solo necesitas una suscripción a dichas plataformas de streaming.

TRÁILER DE “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA” - TEMPORADA 2 PARTE 2

¿QUÉ SUCEDERÁ EN “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA” - TEMPORADA 2 PARTE 2?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “The One That Got Away: Part Two”, octavo episodio de la segunda temporada de “High Potential”, “Roxane resulta gravemente herida tras un misterioso ataque relacionado con la muerte de Romain. Morgane se enfrenta a su pasado mientras investiga, recordando su traumática historia con su primer amor hace casi 20 años.”

Por lo que he visto en el tráiler, Morgan comparte con Karadec sobre sus sospechas de Rhys. Al mencionar la cicatriz en su hombro, no tiene más opción que aceptar que pasó la noche con él. En otro momento, Morgan descubre que una misteriosa mujer está en el departamento de Karadec. ¿De quién se trata?

¿Logrará capturar al ladrón de arte y asesino? Debido a que Rhys estaba con Morgan durante el crimen del curador, existen dos opciones: Rhys es inocente o tiene un cómplice.

REPARTO DE LA TEMPORADA 2 DE “HIGH POTENTIAL: DETECTIVE INESPERADA”

Kaitlin Olson como Morgan Gillory

Steve Howey como Nick Wagner

Judy Reyes como Selena Soto

Daniel Sunjata como Adam Karadec

Deniz Akdeniz como Lev “Oz” Ozdill

Javicia Leslie como Daphne Forrester

Amirah Johnson como Ava Gillory

Matthew Lamb como Elliot Radovic