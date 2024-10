La modelo, influencer y empresaria Georgina Rodríguez, quien saltó a la fama por ser novia de Cristiano Ronaldo, con quien tiene 5 hijos, ha dado de qué hablar en la Semana de la Moda en París, al lucir una reducida minifalda.

Luego del nuevo canal de YouTube del futbolista portugués y el estreno de la tercera temporada del reality “Soy Georgina”,la influencer participó en el gran evento de París, que se estrenó el lunes 23 de septiembre con un desfile excepcionalmente abierto a todos en la Plaza de la Ópera. Al evento han acudido muchas personalidades como Rosalía, Camila Cabello, Thalía, Anya Taylor-Joy, Eva Longoria, Belinda... Y Gio no podía faltar.

EL MINIVESTIDO DE GEORGINA RODRÍGUEZ EN LA SEMANA DE LA MODA EN PARÍS

La modelo Georgina Rodríguez, de nacionalidad argentina, ha deslumbrado París en el evento de una de sus marcas favoritas, Vetements, cuyo director creativo Guram Visalia siempre muestra prendas deconstruidas y de estilo deportivo que incluyen mensajes que no pasan desapercibidos.

Georgina Rodríguez lució un atrevido modelo de Vetements durante la Semana de la Moda en París (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

La influencer esta vez no desfiló en la pasarela de Vetements, pero si estuvo sentada en primera fila, donde acaparó todas las miradas. La chica de Jaca impactó con un minivestido de terciopelo azul noche de la firma, que le causó algunos problemas para bajar los escalones. Tenía un diseño con el cuerpo encorsetado y escote off the shoulder que, además, contaba con el detalle de fruncido en la parte de las caderas para estilizar la figura.

Georgina Rodríguez impactó con el vestido de Vetements (Foto: Georgina Rodríguez / Instagram)

El pequeño vestido lo combinó con unas medias negras y unos salones negros de alto tacón. No podían faltar unos pendientes, collar y anillo de diamantes. ¿El peinado? Un look con su melena peinada con efecto mojado y ondulada.

No es la primera vez que Gio luce una prenda de Vetements. El marzo de 2024, desfiló para el diseñador con un vestido inspirado en la camiseta de su pareja Cristiano Ronaldo.

