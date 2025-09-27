“French Lover” es una película francesa de Netflix que siguen a Abel Camara (Omar Sy), un famoso actor, y a Marion (Sara Giraudeau), una mujer sencilla que lidia con un divorcio, luego de que sus caminos se cruzan. Aunque su primer encuentro es desastroso y no tienen casi nada en común, desarrollan sentimientos intensos que los llevan a vivir un hermoso romance. Pero la fama de Abel podría arruinar su historia de amor.

La película dirigida y escrita por Nina Rives, con la colaboración de Noémie Saglio y Hugo Gélin en el guion, cuenta con un elenco conformado por Omar Sy, Sara Giraudeau, Pascale Arbillot, Alban Ivanov, Cindy Bruna, Agnès Hurstel, Xavier Lacaille, Amaury de Crayencour, Isabelle Candelier y Alexandre Kominek.

“French Lover”, inspirada en la serie israelí “Ish Hashuv Meod” (“Very Important Person”), presenta una divertida historia de amor que incluye una montaña rusa de emociones tan intensa como imprevisible. Pero ¿dónde se grabó la nueva película francesa de Netflix?

Abel Camara (Omar Sy) en una escena de la película "French Lover", que se filmó en las calles de París (Foto: Netflix)

¿DÓNDE SE GRABÓ “FRENCH LOVER” DE NETFLIX?

El rodaje de la comedia romántica “French Lover” se realizó entre finales de mayo de 2024 y octubre del mismo año. La producción de la película tuvo lugar en Francia, específicamente en el área metropolitana de París.

Las primeras escenas

Una de las primeras escenas de la cinta, producida por Zazi Films, Federation Entertainment, Korokoro, UMedia Production Services y UMédia, muestra a Abel Camara caminando hacía una cafetería luego de grabar un comercial. Esta secuencia se grabó en el número 42 de la Rue Bonaparte, en la plaza Saint-Germain-des-Prés, situado en el VI Distrito de París.

Para la escena interior, que corresponde al primer encuentro de los protagonistas de “French Lover”, se utilizó otro lugar. No obstante, también se filmó en el Boulevard Malesherbes, que se extiende desde la iglesia de la Madeleine, en el distrito VIII, hasta la Porte d’Asnières, en el distrito XVII.

La alfombra roja

La primera escena de Abel en la alfombra roja se grabó en el exterior de Salle Favart, el Teatro Nacional de la Opéra-Comique, situado en la plaza Boieldieu, en el II Distrito de París. La sala de espectáculos construida entre 1893 y 1898 en estilo neobarroco tiene capacidad para 1200 personas.

Cuando la pareja protagonista decide hacer pública su relación, asisten a una alfombra roja. Esta secuencia se filmó en Le Grand Rex, la icónica sala de cine y conciertos ubicada en el número 1 del Boulevard Poissonnière, en el II Distrito.

La ciudad de Chantilly

La ciudad de Chantilly, comuna francesa ubicada en el departamento de Oise, al norte de París, conocida por su histórico castillo, el Museo Condé y su fuerte conexión con los caballos, también fue uno de los escenarios de “French Lover”. De hecho, allí se realiza la grabación del comercial de Abel Camara que incluye a varios caballos. Para esata secuencia se utilizó el Castillo de Chantilly.