La segunda temporada de “En el barro” (“In the Mud” en inglés) se ha ganado un lugar en el Top 10 de las series más populares de Netflix, principalmente en Latinoamérica. En los nuevos episodios del drama carcelario argentino se retoma la historia de Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi), la Zurda (Lorena Vega) y de las otras reclusas de la prisión La Quebrada. Pero ¿sabías que no todos los miembros del reparto lograron ver la nueva entrega, ya que, lamentablemente, fallecieron antes de su lanzamiento? Estos son los actores que tuvieron un final trágico.

El regreso del drama creado por Sebastián Ortega emocionó, ya que esperaban descubrir lo que sucedió con Gladys tras su brutal pelea contra Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas), además de verla enfrentar a la nueva líder de la prisión, la Gringa Casares (Verónica Llinás). No obstante, los nuevos capítulos también provocaron nostalgia por ver en pantalla a actores que fallecieron hace poco.

LOS ACTORES DE “EN EL BARRO” QUE MURIERON ANTES DEL ESTRENO DE LA TEMPORADA 2

1. Alejandra “Locomotora” Oliveras

Alejandra “Locomotora” Oliveras falleció el 28 de julio de 2025, a los 47 años, luego de permanecer dos semanas internada tras sufrir un ACV isquémico. Murió incluso antes del estreno de la primera temporada de “En el barro”, donde interpretó a Rocky, una exboxeadora que fue condenada por el asesinato de su esposo tras descubrir que abusó de su hija.

“Locomotora” Oliveras falleció después de grabar sus escenas de la segunda temporada, donde su personaje también murió. Por lo tanto, la exboxeadora no solo dejó una huella en el deporte argentino, sino que logró ser parte de una exitosa serie.

Alejandra Oliveras interpretó a Rocky en las dos primeras temporadas de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

2. Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo, recordado como Capece, el temido guardia de la prisión San Onofre y secuaz de Sergio Antín (Gerardo Romano), en “El marginal”, volvió a interpretar a ese personaje en “En el barro”, pero murió el 12 de noviembre de 2025 a los 67 años.

El personaje del actor que dejó un legado impecable en la televisión argentina también falleció en la segunda temporada. Capece fue asesinado por Roberto Aquino (Osmar Nuñez), el hombre que Antín intentó engañar.

Gerardo Romano retomó el rol de Sergio Antín y Jorge Lorenzo retomó el papel de Capece en la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

3. Meche Portillo

La actriz y productora Meche Portillo falleció meses antes del gran estreno de la segunda temporada de “En el barro” tras atravesar un delicado cuadro de salud provocado por una neumonía bilateral. En la serie argentina, la histórica productora de “Intrusos”, asumió el rol de una súbdita de la Gringa.

El fallecimiento de Mercedes Portillo conmovió a Rodrigo Lussich, quien le dedicó un emotivo mensaje para recordar participación en “En el barro”: “Tu noche mi negra. Me acuerdo el día en el que te convencí de hacer el casting… Lo hiciste tan bien que te hicieron un personaje para vos. No llegaste a verlo. Nosotros, los que te amamos, estamos acá y te vamos a ver. Estás acá para siempre. Te amo, Meche”.