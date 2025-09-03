Los fanáticos de “NCIS” quedaron decepcionados cuando en la temporada 13 Ziva “murió” en una explosión, pero por fortuna nos enteramos en la entrega 16 que estaba viva y que todo se había tratado de un plan para proteger a su familia. Aunque luego la vimos en otros episodios más, ahora la agente especial y su querido compañero Anthony DiNozzo regresan para una serie derivada que lleva por título “NCIS: Tony & Ziva”. ¿Cuál es su sinopsis y cómo verla? A continuación, lo que debes saber.

SINOPSIS DE “NCIS: TONY & ZIVA”

Tal como lo menciona el título, “NCIS: Tony & Ziva” seguirá a los exagentes de NCIS Anthony DiNozzo y Ziva David, quienes tienen una hija de nombre Tali, a la que crían en París. La protagonista dirige una escuela de inmersión lingüística, mientras que Tony supervisa una empresa de seguridad informática que sufre un ataque, por lo que huyen a Europa.

Mientras que alejan a su hija de su lado con alguien de su entera confianza, ellos deben descubrir quién está detrás de este atentado. No sólo ello, tendrán que reconstruir su confianza en medio de esta nueva y arriesgada aventura policial de espionaje.

GUÍA DE EPISODIOS DE “NCIS: TONY & ZIVA”

Este thriller cargado de emoción, intriga y algunos toques comedia se estrena este 4 de septiembre de 2025 por Paramount+, emitiéndose hasta el 23 de octubre. En total, tiene 10 capítulos que llegarán de acuerdo con el siguiente cronograma.

Jueves 4 de septiembre: episodios 1, 2 y 3

episodios 1, 2 y 3 Jueves 11 de septiembre: episodio 4

episodio 4 Jueves 18 de septiembre: episodio 5

episodio 5 Jueves 25 de septiembre: episodio 6

episodio 6 Jueves 2 de octubre: episodio 7

episodio 7 Jueves 9 de octubre: episodio 8

episodio 8 Jueves 16 de octubre: episodio 9

episodio 9 Jueves 23 de octubre: episodio 10

Los protagonistas deben descubrir quién está detrás del atentado que busca atemorizarlos en “NCIS: Tony & Ziva” (Foto: CBS Studios / Paramount Television)

TRÁILER DE “NCIS: TONY & ZIVA”

En la serie “NCIS: Tony & Ziva”, veremos en acción a nuestros queridos protagonistas, quienes decidieron depararse, aunque siempre velando por el bienestar de su hija, por lo que interactúan como buenos amigos. Todo cambia cuando sufren un atentado y amenazan con secuestrar y hacer daño a su pequeña.