Con la esperanza de cumplir su sueño de convertirse en un gran pintor y escribir su nombre en la historia, Toni Chichiarelli (Pietro Castellitto) llega a Roma en “El falsario” (“The Big Fake” en inglés). Esto último lo logra aunque no de la manera que esperaba, ya que se convierte en un experto falsificador para bandas criminales en la Roma de los años setenta. ¿Quieres conocer más detalles sobre esta película italiana de Netflix dirigida por Stefano Lodovichi?

El thriller dramático escrito por Lorenzo Bagnatori y Sandro Petraglia cuenta con las actuaciones de Pietro Castellitto, Andrea Arcangeli, Mauro Aversano, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo, Francesco La Mantia, Giulia Michelini, Edoardo Pesce, Claudio Santamaria, Michael Schermi y Carlo Tozzi.

“EL FALSARIO” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA DE LA VIDA REAL?

De hecho, sí. “El falsario” está inspirada en hechos reales. Específicamente, en la historia de Antonio Chichiarelli, alias Toni, un falsificador italiano quien tras no poder convertirse en artista utilizó su talento para convertirse en un falsificador de primer nivel y unirse al mundo criminal de Roma. Uno de sus atracos más famosos es el Brink’s Securmark, donde robó 35 mil millones.

Pietro Castellitto se encarga de interpretar a Toni Chichiarelli en la película italiana "El falsario" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “EL FALSARIO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “El falsario” se ambienta en Roma de la década de 1970. “Cuando Toni llega a la ciudad, lo único que trae en la maleta es su talento para la pintura y el sueño de convertirse en un gran artista. Sin embargo, sus ganas de vivir, el destino y quizá incluso la historia le llevarán a convertirse en el mayor falsificador de todos los tiempos, además de un personaje clave en los mayores misterios del país.”

¿CÓMO VER “EL FALSARIO”?

“El falsario” se estrenará el viernes 23 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película italiana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THE BIG FAKE”

REPARTO DE “EL FALSARIO”

Pietro Castellitto como Toni Chichiarelli

Andrea Arcangeli

Mauro Aversano

Pierluigi Gigante

Aurora Giovinazzo

Francesco La Mantia

Giulia Michelini

Edoardo Pesce

Claudio Santamaria

Michael Schermi

Carlo Tozzi

Pietro Castellitto y Giulia Michelini en una escena de la película italiana "El falsario", dirigida por Stefano Lodovichi (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “EL FALSARIO”?

“El falsario”, producida por la compañía Cattleya, tiene una duración de 110 minutos, es decir, 1 hora y 50 minutos.