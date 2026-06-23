Después de que Heo Mun-oh (Choi Min-sik), un profesor de literatura gruñón y novelista fracasado, descubre el extraordinario talento literario de Lee Kang (Choi Hyun-wook), un misterioso estudiante, decide ofrecerle clases particulares de escritura. Luego de varias lecciones, la obsesión de Mun-oh con la escritura del estudiante comienza a nublar su juicio en “El chico de la última fila” (“Notes from the Last Row” en inglés y “Maen kkeutjul sonyeon” en su idioma original). ¿Cuándo se estrena la nueva serie coreana de Netflix?

Este drama de suspenso psicológico dirigido por Kim Gyu-tae (“The Trunk”, “Our Blues”, “It’s Okay”, “That’s Love”) a partir del guion de Jang Myung-woo cuenta con las actuaciones estelares del veterano actor Choi Min-sik (“Oldboy”, “Exhuma”) y la estrella en ascenso Choi Hyun-wook (“Twenty-Five Twenty-One”). A ellos se suman actores como Huh Joon-ho, Yunjin Kim Y Jin Kyung.

¿EN QUÉ SE BASA “NOTES FROM THE LAST ROW”?

“El chico de la última fila”, que gira en torno a dilemas morales, obsesiones intelectuales y la delgada línea entre el arte y la realidad, está basada en la obra de teatro homónima escrita por Juan Mayorga.

Choi Hyun-wook asume el rol del talentoso estudiante Lee Kang en la serie coreana "El chico de la última fila" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “El chico de la última fila”, “tras descubrir el talento de un alumno para escribir, un profesor de Literatura se ofrece como su mentor, pero cuanto más se adentra en el relato, más caótico se torna todo.”

Por lo visto en el tráiler, la obsesión de Heo Mun-oh con la escritura de su estudiante llega a un punto crítico cuando lo presiona cada vez más y más para que termine la atrapante historia que comenzó, y empieza a pensar que lo que está leyendo no es simple ficción.

¿CÓMO VER “EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA”?

“El chico de la última fila” se estrenará el viernes 26 de junio de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “NOTES FROM THE LAST ROW”

REPARTO DE “EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA”

Choi Min-sik como Heo Mun-oh

Choi Hyun-wook como Lee Kang

Huh Joon-ho como Kim Su-hun

Yunjin Kim como Ahn Eun-joo

Jin Kyung como Jo Hyeon-suk

Lee Jin-woo como Kim Se-yoon

Moon Jeong-hee como la madre de Se-yoon

Jo Han-chul como un profesor colega de Heo Mun-oh

Han Ji-eun como el ama de llaves de la familia de Se-yoon

Kim Jong-tae como el padre de Se-yoon

Jung Yi-seo como la hermana mayor de Se-yoon

Yunjin Kim asume el rol de Ahn Eun-joo en la serie coreana "El chico de la última fila", dirigida por Kim Kyu-tae y escrita por Jang Myung-woo (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “NOTES FROM THE LAST ROW”

La primera temporada de “El chico de la última fila”, drama psicológico surcoreano, tiene seis episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA”?

La fotografía principal de “El chico de la última fila”, producida por las compañías Kakao Entertainment y GTist, concluyó en octubre de 2025.