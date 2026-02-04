Mickey Haller (Manuel García Rulfo) tiene que demostrar su inocencia en la cuarta temporada de “El abogado del Lincoln” (“The Lincoln Lawyer” en su idioma original), luego del descubrimiento del cadáver de su antiguo cliente, un estafador llamado Sam Scales (Christopher Thornton), en el maletero de su automóvil al final de la tercera entrega de la serie de Netflix. No será una tarea sencilla, sobre todo porque la fiscal a la que necesita vencer es Dana Berg (Constance Zimmer). Entonces, ¿cuándo se estrenan los nuevos episodios?

“Aunque estamos orgullosos de las tres primeras temporadas, podemos afirmar sin dudarlo que esta es la temporada más personal y emotiva hasta la fecha”, aseguraron los coproductores Ted Humphrey y Dailyn Rodríguez a Tudum. “Presenta los mayores riesgos y el mayor desafío para Mickey y su equipo, ya que ahora Mickey es el cliente”.

Manuel García Rulfo, Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson retoman sus roles principales en la cuarta temporada de “El abogado del Lincoln”, mientras que Constance Zimmer, Scott Lawrence, Jason Butler Harner, Emmanuelle Chriqui, Jason O’Mara, Javon Johnson y Nancy Silverton se suman al elenco.

Constance Zimmer interpreta a Dana Berg, la fiscal que debe demostrar la culpabilidad de Mickey, en la cuarta temporada de "El abogado Lincoln" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en la temporada 4 de “El abogado del Lincoln”, “Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) se enfrenta al mayor desafío de su vida profesional cuando él y su equipo se embarcan en una carrera contrarreloj por demostrar su inocencia en el asesinato de un antiguo cliente, Sam Scales. Para limpiar su nombre, deben desentrañar la última estafa de Sam, lo que los llevará a enfrentarse a la Fiscalía, al FBI y a los fantasmas del pasado de Mickey.”

Además, la cuarta temporada de “El abogado del Lincoln” está inspirada en “La ley de la inocencia”, el sexto libro de la exitosa saga de novelas del consagrado Michael Connelly.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”?

“El abogado del Lincoln” se estrenará el jueves 5 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 4 DE “THE LINCOLN LAWYER”

REPARTO DE LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”

Manuel Garcia-Rulfo como Mickey Haller

Constance Zimmer como Dana Berg

Neve Campbell como Maggie McPherson

Becki Newton como Lorna Crane

Jazz Raycole como Izzy Letts

Angus Sampson como Cisco Wojciechowski

Elliott Gould como David ‘Legal’ Siegel

Krista Warner como Hayley Haller

Sasha Alexander como el agente del FBI Dawn Ruth

Cobie Smulders como Allison

Scott Lawrence como el juez Stone

Jason Butler Harner como el detective Drucker

Emmanuelle Chriqui como Jeanine Ferrigno

Jason O’Mara como Jack Gilroy

Javon Johnson como Carter Gates

Nancy Silverton

Becki Newton retoma el rol de Lorna Crane en la cuarta temporada de "El abogado Lincoln" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE LA TEMPORADA 4 DE “EL ABOGADO DEL LINCOLN”?

Al igual que las anteriores entregas, la cuarta temporada de “El abogado del Lincoln” tiene diez episodios.