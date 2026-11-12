Scrooge regresa a la pantalla grande, ahora interpretado por Johnny Depp. Y es que “Ebenezer” (en español: “Ebenezer: los fantasmas de Navidad”) es la nueva versión cinematográfica de “Cuento de Navidad”, de Charles Dickens, y propone una mezcla de fantasía oscura, humor negro y espíritus. Así, ante esta propuesta, muchos espectadores se preguntan si es una cinta apta para disfrutar en familia o si es mejor dejar a los más pequeños en casa. En esta nota, Gestión Mix te cuenta todo sobre su restricción de edad.

Vale precisar que la historia del largometraje, dirigido por Ti West, se ubica en el Londres victoriano.

Aquí, Ebenezer Scrooge es un empresario avaro que detesta la Navidad y recibe visiones del pasado, el presente y el futuro en un viaje sobrenatural que le da una segunda oportunidad.

Y, entre los intérpretes principales de la cinta, destacan:

Johnny Depp como Ebenezer Scrooge

como Ebenezer Scrooge Arthur Conti como el joven Ebenezer

como el joven Ebenezer Rupert Grint como Bob Cratchit

como Bob Cratchit Andrea Riseborough como el Fantasma de la Navidad Pasada

como el Fantasma de la Navidad Pasada Tramell Tillman como el Fantasma de la Navidad Presente

como el Fantasma de la Navidad Presente Robert Strange como el Fantasma de la Navidad Futura

como el Fantasma de la Navidad Futura Ian McKellen como Jacob Marley

como Jacob Marley Sam Claflin como Fred, el sobrino de Scrooge

como Fred, el sobrino de Scrooge Daisy Ridley como Clara

Antes de continuar, mira el tráiler de “Ebenezer”:

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “EBENEZER”?

La película dura 116 minutos en total. Es decir, 1 hora y 56 minutos.

Entonces, considerando ese tiempo de metraje, conviene llegar con la función bien planificada si vas con alguien con poca paciencia para producciones largas.

LA EDAD RECOMENDADA DE “EBENEZER”

Tal como registra Film Ratings, debido a contenido que asusta, la Motion Picture Association le dio a “Ebenezer” la clasificación PG-13 en Estados Unidos.

O sea, en el país norteamericano, está recomendada para mayores de 13 años (preadolescentes y adolescentes).

Además, la guía para padres de IMDb hace referencia a escenas intensas, con una nota que describe fantasmas bastante oscuros.

Finalmente, el portal lista la siguiente clasificación por países:

12A en Reino Unido

12+ en Alemania

12A en Irlanda

M en Australia

PG en Canadá

12+ en Brasil

TE+7 en Chile

7+ en Colombia

Por lo tanto, si tu territorio no aparece en la lista y quieres conocer la restricción de edad exacta del filme, conviene revisar la cartelera de tu cine favorito.

"Ebenezer" es una película de fantasía oscura y suspenso protagonizada por Johnny Depp (Foto: Skydance Productions / Paramount Pictures)