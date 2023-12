El 2023 está a punto de cerrar sus cortinas, y este año ha sido testigo de un verdadero festín para los amantes de las series. Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+ y HBO Max han desplegado su arsenal de producciones originales, regalándonos historias cautivadoras y emocionantes. En este artículo, hemos confeccionado una lista con las mejores series de 2023.

Cabe mencionar que la lista está enfocada en títulos novedosos, ya sea miniseries o el lanzamiento de la primera temporada.

Por este motivo, no se incluirá joyas como la temporada 4 de “Succession” o la segunda entrega de “Bear”.

ESTAS SON LAS MEJORES SERIES DE 2023

10. “CASTLEVANIA: NOCTURNO”

Fecha de estreno: 28 de septiembre de 2023

Plataforma: Netflix

Los seguidores apasionados de los videojuegos y la serie original han sido agraciados con un extraordinario spin-off/secuela en “Castlevania: Nocturno”. Este nuevo capítulo mantiene la notable animación y las emocionantes escenas de batalla que caracterizaron a la serie principal, mientras explora fascinantes nuevas dimensiones dentro de este universo en constante evolución.

¿De qué se trata? Ambientada varias generaciones después de los eventos de “Castlevania”, la historia se desarrolla en plena Revolución Francesa. Richter Belmont, un descendiente de Trevor Belmont y Sypha, se encuentra en una encrucijada, enfrentándose al auge de la Mesías vampira que amenaza con esclavizar al mundo entero. En este intrigante escenario, “Castlevania: Nocturno” promete una experiencia épica llena de acción, suspense y la continua exploración de este apasionante universo.

9. “LA LUZ QUE NO PUEDES VER”

Fecha de estreno: 2 de noviembre de 2023

Plataforma: Netflix

La miniserie de cuatro episodios se encuentra basada en la reconocida novela de Anthony Doerr, llevando por título el mismo nombre del autor. Para aquellos que se preguntan sobre la calidad de la trama, cabe destacar que la historia fue lo suficientemente impactante como para recibir el prestigioso Premio Pulitzer.

¿De qué trata “La luz que no puedes ver” (“All the Light We Cannot See” en inglés)? La historia sigue a dos jóvenes en medio de la Segunda Guerra Mundial. Marie-Laure es una joven francesa invidente que se oculta junto a su padre de los N mientras transmite un mensaje esperanzador por un canal de radio clandestino. Mientras tanto, Werner Pfennig es un soldado alemán especializado en identificar frecuencias ilegales, pero tiene una especial conexión con la utiliza Marie.

8. “GEN V”

Fecha de estreno: 29 de septiembre de 2023

Plataforma: Amazon Prime Video

Cuando ya creíamos que habíamos saciado nuestra sed de “The Boys” mientras esperamos la tan ansiada temporada 4, Amazon nos sorprendió con el anticipado spin-off que sumerge al espectador en un enfoque novedoso sobre la convivencia con los superhéroes.

¿De qué trata “Gen V”? La serie nos hace retroceder un poco en el proceso de convertirse en un “supe”, pues los eventos ocurren dentro de la Universidad Godolkin, donde vemos a diversos personajes que sueñan con volverse estrellas o formar parte de los famosos siete. Sin embargo, las jóvenes promesas se darán cuenta que la gloria tiene un alto precio.

7. “FELLOW TRAVELERS”

Fecha de estreno: 27 de octubre de 2023

Plataforma: Paramount+

“Fellow Travelers” llegó de manera inesperada y cautivó rápidamente la atención del público. Con las destacadas actuaciones de Matt Bomer (“White Collar”) y Jonathan Bailey (“Bridgerton”), quienes protagonizan un apasionado romance en la pantalla, la serie ha ganado merecidamente popularidad.

¿Cuál es la trama de esta miniserie? “Fellow Travelers” narra la historia de amor entre Hawkins Fuller y Timothy Laughin, una trama que se desarrolla en Washington D. C. durante la década de 1950, una época en la que su relación se enfrenta a innumerables desafíos. Ambos son funcionarios gubernamentales en medio de la persecución a trabajadores homosexuales, obligándolos a mantener su romance en secreto. ¿Será posible que, con el paso de los años y los cambios sociales, encuentren finalmente la oportunidad de vivir su amor sin restricciones?

6. “A SMALL LIGHT”

Fecha de estreno: 1 de mayo de 2023

Plataforma: Disney+ / Hulu

Te desafío a ver tan solo los cinco primeros minutos de “A Small Light”, ya que estoy segura de que te cautivarán de tal manera que no podrás dejar de verlo.

¿De qué trata exactamente “A Small Light”? La trama se centra en la secretaria Miep Gies, quien brinda apoyo a su empleador judío, Otto Frank, su familia y otros refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente después de la invasión alemana de los Países Bajos. La historia se desenvuelve en un contexto tenso y lleno de desafíos, ofreciendo una perspectiva única sobre la valentía y la humanidad en medio de los horrores de la guerra.

5. “DROPS OF GOD”

Fecha de estreno: 21 de abril de 2023

Plataforma: Apple TV+

“Drops of God” no ha sido de las series más conocidas de este año, pero esto no ha sido por falta de calidad, pues esta producción francesa y japonesa te mantendrá al borde del asiento.

¿De qué trata “Las gotas de dios” (“Drops of God” en inglés)? Tra la muerte de Alexandre Léger, creador de la famosa Guía de vinos Léger, su hija Camille deberá enfrentar su complicada relación y un pasado que ha tratado de ocultar. Cuando viaja a Tokio para la lectura de su testamento, se topa con la sorpresa que deberá competir con el estudiante de su padre para ganar su herencia. ¿En qué consisten los desafíos? Desenterrar sus conocimientos en vinos y descubrir los secretos de su progenitor.

4. “LA CAÍDA DE LA CASA USHER”

Fecha de estreno: 12 de octubre de 2023

Plataforma: Netflix

Si una serie está firmada por Mike Flanagan, es asegurado que la pasarás genial. Claro, si lo tuyo es el terror dramático que suele retratar en sus títulos. En esta ocasión, el cineasta ha hecho una miniserie que combina gran parte de las obras de Edgar Allan Poe, en una increíble oda al escritor de su género favorito.

¿De qué trata “La caída de la Casa Usher” (“The Fall of House of Usher”)? Cuando los hijos de Rodrick Usher empiezan a morir progresivamente en descabellados–pero inevitables– accidentes, el magnate de Farmacéuticas Fortunato, y su hermana Madeline, deberán enfrentar el pasado para desenterrar la verdad.

3. “ONE PIECE”

Fecha de estreno: 31 de agosto de 2023

Plataforma: Netflix

Honestamente, tenía muy pocas expectativas en el live-action de “One Piece”, después de que otras adaptaciones a animes como “Caballeros del zodiaco” o “Death Note” fueran tan desastrosos. Sin embargo, el trabajo que ha hecho Netflix, de la mano del creador del manga, Eiichirō Oda, es para quitarse el sombrero de paja.

¿De qué trata “One Piece”? Por si no estás familiarizado con la interminable historia original, la trama sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, quien sueña con convertirse en el “Rey de los Piratas”. Para ello, deberá reunir una tripulación fiel y de lujo–a quienes conoceremos como los Piratas Sombrero de Paja–, mientras se enfrentan a los peligros del mar.

2. “LESSONS IN CHEMISTRY”

Fecha de estreno: 13 de octubre de 2023

Plataforma: Apple TV+

Este ha sido un gran año para Apple TV+, porque ha traído varias miniseries con increíbles historias, no solo a nivel producción, sino también narrativo. Si estás explorando la plataforma, puede que lo que te llame la atención de este título es que está protagonizado por Brie Larson, conocida como la Capitana Marvel, pero la historia basada en el libro de Bonnie Garmus.

¿De qué trata “Lecciones en Química” (“Lessons in Chemistry” en inglés)? Elizabeth Zott es una química que sueña con hacer algo importante en la comunidad científica, pero al ser una mujer en la década de los sesentas se enfrentará a muchos obstáculos. Después de retos, amor, desamor y sorpresas en su vida, terminará conduciendo un programa de cocina que es un conductor para acercar a las amas de casa a la química.

1. “THE LAST OF US”

Fecha de estreno: 15 de enero 2023

Plataforma: HBO Max

HBO siempre se ha caracterizado por tener las series más aclamadas tanto por la crítica como el público, con títulos como “Game of Thrones”, “The Sopranos” o “Chernobyl”. Por ello, no es una sorpresa que “The Last of Us” ocupe el primer lugar. Sin embargo, si es que no has podido ver esta serie, no te dejes engañar por la fachada postapocalíptica. Además, podemos ver a Pedro Pascal como el protagonista. ¿Qué más quieren?

¿De qué trata “The Last of Us”? La serie se desarrolla veinte años después de una pandemia causada por una infección masiva por hongos, que hace que sus anfitriones se transformen en criaturas parecidas a zombis y colapse la sociedad. La primera temporada, basada en el juego de 2013, sigue a Joel, un contrabandista encargado de escoltar a la adolescente inmune Ellie a través de un Estados Unidos post-apocalíptico.