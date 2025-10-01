La franquicia “One Chicago” está de regreso para emocionar a todos en sus hogares, ya que el estreno de las nuevas temporadas de las series “Chicago Fire”, “Chicago P.D.” y “Chicago Med” por fin se dieron a conocer, por lo que los días de los fanáticos volverán a ser muy emocionantes. Para que no te pierdas de ninguno de sus episodios te doy a conocer cuándo, a qué hora y cómo ver estas entregas.

Como se sabe, estas tres series de Dick Wolf mezclan emoción, acción, humor y mucho drama; así que otra vez seguiremos los pasos de la Unidad de Inteligencia del Departamento de Policía, los médicos de Gaffney y a los agentes del Firehouse 51.

Taylor Kinney retoma el rol de Kelly Severide en la temporada 14 de “Chicago Fire” (Foto: NBC)

FECHA DE ESTRENO LAS NUEVAS TEMPORADAS DE “ONE CHICAGO”

Tanto la temporada 14 de “Chicago Fire”, como la temporada 13 de “Chicago PD” y la temporada 11 de “Chicago Med” se estrenan este miércoles 1 de octubre a través de NBC.

¿A QUÉ HORA VER LO NUEVO DE “ONE CHICAGO”?

Los nuevos episodios de “Chicago Fire”, “Chicago Med” y “Chicago PD” se verán los miércoles por la noche en NBC. A continuación, la hora exacta de emisión de las nuevas temporadas de “One Chicago”:

“Chicago Med”: a las 8/9c

a las 8/9c “Chicago Fire”: a las 9/8c

a las 9/8c “Chicago P.D.”: 10/9c

La oficial Kim Burgess (Marina Squerciati) y el oficial Adam Ruzek (Patrick John Flueger) se casaron en el episodio 22 de la temporada 12 de "Chicago P.D." (Foto: NBC)

¿CÓMO VER LAS NUEVAS TEMPORADAS DE “ONE CHICAGO”?

Todos los episodios de las nuevas temporadas de “One Chicago” no solamente estarán disponibles por NBC, también se podrán ver vía Peacock, pero estarán disponibles al día siguiente de su emisión.

Si te faltan algunos episodios o quieres revivir algunos momentos de estas increíbles series, puedes ver Peacock.

