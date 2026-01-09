El Beverly Hilton de Beverly Hills, California, será escenario de la 83.ª edición de los Globos de Oro, que premia la excelencia en las producciones cinematográficas y televisivas estadounidenses de 2025. Debido a la expectativa que ha generado esta ceremonia anual, que se llevará a cabo este domingo 11 de enero de 2026, te damos a conocer cuáles son los favoritos de las predicciones en cada categoría de película.

Vale mencionar que “One Battle After Another” compite en nueve categorías, liderando las nominaciones frente a “Sentimental Value” y “Sinners”, que obtuvieron ocho y siete, respectivamente.

¡Noche de estrellas! El 11 de enero se llevará a cabo la ceremonia de los Globos de Oro 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

ESTOS SON LOS FAVORITOS DE LAS PREDICCIONES EN CADA CATEGORÍA DE PELÍCULA DE LOS GLOBOS DE ORO 2026

Una semana antes de los Globos de Oro 2026, se realizó los Critics’ Choice Awards, donde “One Battle After Another” se consagró como la gran ganadora tras triunfar en las principales categorías, motivo por el que se perfila entre las producciones que brillarán este 11 de enero. Pero además de ella, ¿cuáles son las otras favoritas en la categoría película? Aquí te lo decimos.

Mejor película – Musical o comedia

Las siguientes películas compiten en la categoría Mejor musical o comedia:

“Blue Moon”

“Bugonia”

“Marty Supreme”

“No Other Choice”

“Nouvelle Vague”

“One Battle After Another”

Debería ganar “One Battle After Another” (en español: “Una batalla tras otra”), mientras que su director Paul Thomas Anderson también está nominado. “Ha sido todo un éxito, ganando premios a la mejor película del National Board of Review y de la Critics Choice. Y salvo una gran sorpresa, se llevará la victoria”, señaló el crítico de cine de USA Today, Brian Truitt.

Mejor película – Drama

Las siguientes películas compiten en la categoría Mejor drama:

“Frankenstein”

“Hamnet”

“It Was Just an Accident”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

Para Clayton Davis, de Variety, se posiciona como favorita “Hamnet”. “Parece difícil de superar”, escribió. Aunque para Truitt, la ganadora debe ser “Sinners” por su “asombrosa historia musical de gánsteres y vampiros de Ryan Coogler fue una de las películas más originales (y mejores) del año pasado, una película que ha sido aclamada por el público, la crítica y las grandes figuras de Hollywood”, indicó.

Mejor película en idioma no inglés

Las siguientes producciones compiten en la categoría Mejor película en idioma no inglés:

“It Was Just an Accident” (Francia)

“No Other Choice” (Corea del Sur)

“The Secret Agent” (Brasil)

“Sentimental Value” (Noruega)

“Sirāt” (España)

“The Voice of Hind Rajab” (Túnez)

Clayton Davis, de Variety, señala que “It Was Just an Accident” es la favorita, aunque las conversaciones con los votantes apuntan a una victoria para “The Secret Agent”.

A continuación, los otros favoritos en las apuestas en cada categoría de película de los Globos de Oro 2026, según Oddschecker:

Mejor película de animación: “KPop Demon Hunters”

“KPop Demon Hunters” Logro cinematográfico y de taquilla: “Sinners”

“Sinners” Mejor interpretación femenina en una película – Drama: Jessie Buckley, “Hamnet”

Jessie Buckley, “Hamnet” Mejor interpretación de un actor masculino en una película – Drama: Wagner Moura, “The Secret Agent”

Wagner Moura, “The Secret Agent” Mejor interpretación femenina en una película – musical o comedia: Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You” Mejor actuación de un actor masculino en una película - musical o comedia: Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Timothée Chalamet, “Marty Supreme” Mejor interpretación femenina en un papel secundario – Película: Amy Madigan, “Weapons”

Amy Madigan, “Weapons” Mejor interpretación de un actor masculino en un papel secundario – Película: Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Stellan Skarsgård, “Sentimental Value” Mejor director: Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another” Mejor guion: “One Battle After Another”

“One Battle After Another” Mejor banda sonora original: “Sinners”

“Sinners” Mejor canción original: “Golden”, de “KPop Demon Hunters”