La vida falsa de una ejecutiva empieza a desmoronarse cuando un cuerpo congelado, que se cree es el suyo, es encontrado en una alcantarilla, por lo que se convierte en el centro de las investigaciones. Así es “El arte de Sarah”, serie coreana que mantiene a todos en vilo por la historia de una joven que construyó un imperio en base a mentiras y una identidad falsa. Como este drama se desarrolla en el bullicioso Seúl, muchos espectadores quieren saber dónde fue grabado. Averígualo en esta nota.

Vale mencionar que este thriller se estrenó el 13 de febrero de 2026 en Netflix. Fue creada por Kim Jin-min y Chu Song-yeon, y está protagonizada por Shin Hae-sun y Lee Jun-hyuk.

“El arte de Sarah” nos presenta varias locaciones a lo largo de sus episodios (Foto: Studio Lululala)

¿DÓNDE SE GRABÓ “EL ARTE DE SARAH”?

A lo largo de los ocho episodios, vemos que “El arte de Sarah” se desarrolla principalmente en Corea del Sur, pero ¿dónde exactamente? Antes te dártelo a conocer, te comentamos que la fotografía principal de la producción comenzó en enero de 2025 y concluyó cuatro meses después, en mayo.

En Seúl, Corea del Sur

La ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur, fue el escenario de rodaje de “El arte de Sarah”. Sus calles y barrios aparecen a lo largo de los episodios cuando vemos escenas exteriores. “Es probable que el equipo de producción también convirtiera el concurrido Cheongdam-dong, en el distrito de Gangnam, en un set de rodaje para las escenas del hallazgo de un cadáver”, publica el sitio web Moviedelic.

Asimismo, la Casa Aston, ubicada en el número 177 de Walkerhill-ro, en el distrito de Gwangjin, sirvió d escenario para escenas interiores y exteriores.

En la serie se aprecia también tomas de la metrópolis como varios monumentos y edificios entre los que destacan el Palacio Deoksugung, la Torre Lotte World, el Puente Seongsan, el Edificio 63 y más, precisa el mismo medio.

En conclusión, debido a sus paisajes, Corea del Sur fue el destino de rodaje ideal para esta serie de misterio.

El actor Lee Jun-hyuk contó en una conferencia de prensa que su papel le exigía mucho mentalmente. “Tenía mucho estrés y creo que me dejé llevar por las emociones de Mu-gyeong, ya que había misiones en cada lugar de rodaje”, dijo.