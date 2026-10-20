“VisionQuest” marca el regreso de Visión, nuevamente interpretado por Paul Bettany, en una serie de Marvel para Disney+ que explora temas como la identidad, la memoria y la inteligencia artificial. Así, desde su estreno, la producción alcanzó el primer lugar del Top 10 de la plataforma e impulsó también el retorno de “WandaVision” y “Agatha All Along” al ranking. En ese contexto, en esta nota de Gestión Mix, encontrarás la fecha y el horario de lanzamiento de los episodios 3 y 4 para que no te pierdas los nuevos capítulos.

¡Atención, SPOILERS de los primeros capítulos! Vale precisar que, tal como vimos al inicio de la ficción, Visión reconstruyó su cuerpo como White Vision y vivía oculto en Edimburgo, donde trabajaba en un pub.

Y, dentro de su mente, convivían J.A.R.V.I.S. (James D’Arcy), F.R.I.D.A.Y. (Orla Brady), E.D.I.T.H. (Emily Hampshire) y Ultron (James Spader).

Sin embargo, el cazarrecompensas Paladin (Todd Stashwick) lo persigue y atrapa a Thomas Shepherd (Ruaridh Mollica), un joven con un supuesto vínculo especial con Visión, como carnada.

Esto deja a nuestro protagonista al borde del colapso y a sus IAs sin suficiente energía para seguir funcionando.

Por lo tanto, J.A.R.V.I.S. asume el sacrificio definitivo: se borra a sí mismo y desvía su poder de procesamiento al resto, con el fin de que Visión y las demás inteligencias artificiales sobrevivan.

Antes de continuar, mira el tráiler de “VisionQuest”:

FECHA DE ESTRENO DE LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “VISIONQUEST”

Los episodios 3, titulado “Reboot”, y 4, titulado “Malware”, llegan juntos a Disney+ el martes 20 de octubre del 2026.

Cabe resaltar que Marvel había fijado el estreno de la serie para un miércoles. Sin embargo, días antes del debut, anunció en redes sociales que los capítulos saldrían un día antes. De esta manera, toda la temporada se movió a los martes.

¿A QUÉ HORA SE LANZAN LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “VISIONQUEST”?

“VisionQuest” ha fijado el lanzamiento de sus episodios 3 y 4 de acuerdo con el siguiente horario confirmado a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del martes 20 de octubre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. del martes 20 de octubre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. del martes 20 de octubre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. del martes 20 de octubre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. del martes 20 de octubre España 3:00 a.m. del miércoles 21 de octubre

¿DÓNDE VER LOS EPISODIOS 3 Y 4 DE “VISIONQUEST”?

Tal como te puedes imaginar, “VisionQuest” es un título exclusivo del catálogo de Disney+.

Por ende, para disfrutar de los capítulos 3 y 4 de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿CÓMO SIGUEN LOS ESTRENOS DE “VISIONQUEST”?

Tras estos lanzamiento, el calendario restante de “VisionQuest” queda establecido de la siguiente manera:

Episodios 5 y 6 - “Firewall” y “Deadlock”: martes 27 de octubre del 2026

martes 27 de octubre del 2026 Episodio 7 - “Immolation”: martes 3 de noviembre del 2026

martes 3 de noviembre del 2026 Episodio 8 - “Forever” (final): martes 10 de noviembre del 2026

El actor James D'Arcy interpreta a J.A.R.V.I.S. en la serie "VisionQuest" (Foto: Marvel Studios / Marvel Television / Disney+)