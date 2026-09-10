Eugenio Derbez se aleja temporalmente de la comedia para asumir un desafío distinto en su carrera. Y es que el actor mexicano lidera “El juicio”, la nueva serie original de Amazon Prime Video en la que interpreta uno de los personajes más dramáticos de su trayectoria. A su lado está Pedro Alonso, el actor español reconocido por darle vida a Berlín en el universo de “La casa de papel”. Así, ¿quieres conocer cuál es la historia de esta producción y cómo puedes verla a través del streaming? Pues, si la respuesta es positiva, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el espectáculo reúne a un interesante equipo: es creación de Daniel Krauze, responsable también de “Luis Miguel: La serie”, y su dirección está compartida entre Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau.

Además, la música es obra de Sergei Grosny, mientras que la fotografía fue firmada por Mateo Londono, Cristian Solano, Alejo Chauvin y Santiago Sánchez.

La producción, por su parte, estuvo a cargo de Amazon MGM Studios, 3Pas Studios, Visceral y Reclaim Entertainment Ventures.

LA TRAMA DE “EL JUICIO”

“El juicio” narra la historia de una adolescente que es víctima de abuso sexual por parte del hijo de un empresario poderoso, y su padre, interpretado por Eugenio Derbez, inicia una batalla legal para conseguir justicia.

Del otro lado está el personaje de Pedro Alonso, un hombre con recursos económicos y políticos dispuesto a usar todo su poder para proteger a su hijo y evitar que enfrente las consecuencias de sus actor.

Así, la serie explora qué tan delgada es la línea entre el bien y el mal cuando dos hombres están dispuestos a todo por sus seres queridos.

Cabe resaltar que el relato está inspirado en casos reales de México: la idea original surgió de una investigación del periodista León Krauze, quien antes de la pandemia de la COVID-19 le contó a Derbez el drama de un padre que atravesaba una situación similar.

EL TRÁILER DE LA SERIE “EL JUICIO”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DE “EL JUICIO”?

Tal como mencionamos previamente, el elenco principal de “El juicio” está encabezado por Eugenio Derbez y Pedro Alonso, acompañados por Karla Gaytán e Iker Sánchez Solano en los papeles de la hija y el hijo del empresario.

El reparto se completa con: Héctor Jiménez, Ximena Ayala, Luisa Huertas, Dominika Paleta, Teté Espinoza, Ari Brickman, Joaquín Garduño, Diego Peniche, Eduardo Minett, Humberto Busto y Antonio de la Vega, entre otros.

¿CÓMO VER “EL JUICIO”?

“El juicio” se estrena el viernes 11 de septiembre en Amazon Prime Video, plataforma disponible en más de 240 países y territorios.

Por lo tanto, para ver los ocho episodios de la serie filmada en locaciones de Puebla y Ciudad de México, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

El póster de "El juicio", serie en el que una joven y su padre buscan justicia después de que ella fuese víctima de abuso sexual (Foto: Amazon MGM Studios)