Tras años de sufrimiento y rechazo, Kenji/ Ai Haruna (Haruki Mochizuki) llega a un lugar donde puede ser ella misma y alcanzar su sueño de ser una Idol. En ese bar cabaret también conoce al médico que puede realizar la cirugía que cambiará su vida para siempre. Wada (Saito Takumi) decide aceptar luego de que no pudo salvar a otros pacientes con disforia de género en “Ahí estoy yo” (“This is I” en inglés), película japonesa de Netflix. ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes son parte del reparto principal?

Este drama, dirigido por Yusaku Matsumoto y escrito por Masahiro Yamaura. cuenta con Yoshihro Sato como productor ejecutivo y con un elenco conformado por Haruki Mochizuki, Saito Takumi, Kimura Tae, Chihara Seiji, Nakamura Ataru, Yoshimura Kaito, Megumi y Nakamura Shido.

“AHÍ ESTOY YO” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

“This is I” se basa en la historia de la cantante y actriz japonesa transgénero Ai Haruna, cuyo nombre de nacimiento es Kenji Ōnishi. En octubre de 2009, ganó el concurso de belleza transgénero Miss International Queen en Pattaya, Tailandia. Con este logro se convirtió en la primera concursante japonesa en ganar el título.

Haruki Mochizuki como Ai Haruna y Saito Takumi como Koji Wada en la película japonesa "Ahí estoy yo" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “AHÍ ESTOY YO”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “This is I”, “Kenji, quien desde pequeño soñaba con convertirse en un ídolo, crece luchando con su autoestima y rehuyendo las miradas críticas de los demás. Acosado en la escuela e incapaz de abrirse a su familia, finalmente encuentra aceptación entre los pintorescos artistas de un bar de cabaret donde comenzó a trabajar sin decírselo a sus padres. Debuta en el escenario del bar con un nuevo nombre: Ai.

Poco después, Ai tiene un encuentro decisivo con un médico llamado Koji Wada, quien atormentado por la culpa de no haber podido salvar a pacientes anteriores, comprende la angustia de Ai y decide adentrarse en el entonces tabú mundo de la cirugía de afirmación de género. Se dedica a la investigación a pesar de sus sentimientos encontrados y los prejuicios sociales, y convierte a Ai en su primer paciente en someterse al procedimiento.

Firme en sus creencias a pesar de enfrentarse a los prejuicios, el Dr. Wada reflexiona sobre el verdadero significado de la atención médica mientras ayuda a Kenji en su transición y decide apoyar a su paciente incondicionalmente. Tras la decisión de someterse a una cirugía de reasignación de género, Ai decide vivir la vida como ella misma.

La pareja forja un vínculo de confianza inquebrantable mientras experimentan una sensación de soledad abrumadora debido a las críticas sociales resultantes. Se apoyan mutuamente durante este aislamiento y descubren un camino para vivir la vida a su manera.”

¿CÓMO VER “AHÍ ESTOY YO”?

“Ahí estoy yo” se estrenará el martes 10 de febrero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva película japonesa solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “THIS IS I”

REPARTO DE “AHÍ ESTOY YO”

Haruki Mochizuki como Ai Haruna.

Saito Takumi como Koji Wada.

Kimura Tae como Hatsue, madre de Ai.

Chihara Seiji como Kazutaka, padre de Ai.

Nakamura Ataru como Aki.

Yoshimura Kaito como Takuya.

Megumi como Yuko.

Nakamura Shido como Tsuruhisa.

Haruki Mochizuki también interpreta a Ai Haruna en la película japonesa "Ahí estoy yo", escrita por Masahiro Yamaura (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “THIS IS I”?

“Ahí estoy yo”, producida por TOHO Studio, tiene una duración de 130 minutos, es decir, 2 horas y 10 minutos.