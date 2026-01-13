Lo que parecía una broma inofensiva se convierte en un asesinato en “Agatha Christie: Las Siete Esferas” (“Agatha Christie’s Seven Dials” en su idioma original), la serie de Netflix que sigue a Lady Eileen “Bundle” Brent (Mia McKenna-Bruce) mientras intenta resolver un caso de asesinato que destapa una gran red de secretos que envuelve a varios miembros de la alta sociedad inglesa. ¿Quiénes forman parte del reparto principal del drama de misterio Chris Sweeney (“The Tourist”, “Back to Life”)?

“Estoy entusiasmado por dar vida a las Siete Esferas de Agatha Christie y presentar a una nueva generación de personajes icónicos de Christie en la gran pantalla”, afirmó la productora ejecutiva de Suzanne Mackie (“The Crown”) a Tudm. “Ha sido un placer trabajar con Chris Chibnall en la creación de esta visión audaz, creativa y ambiciosa para la serie. Junto con Chris Sussman y Agatha Christie Limited, y bajo la magistral dirección de Chris Sweeney, estamos encantados de embarcarnos en esta aventura creativa. No se me ocurre un primer proyecto más emocionante para Orchid Pictures ni un hogar más perfecto para esta historia que Netflix”.

“Las Siete Esferas”, que se basa en una novela de Agatha Christie, fue escrita por Chris Chibnall (“Doctor Who”, “Broadchurch”) y cuenta con un elenco conformado por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman, Edward Bluemel, Nyasha Hatendi, Corey Mylchreest, Guy Siner y Alex Macqueen.

Mia McKenna-Bruce como Lady "Bundle" Brent y Helena Bonham Carter como Lady Caterham en la miniserie de misterio "Agatha Christie: Las Siete Esferas" (Foto: Netflix)

SINOPSIS DE “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “Agatha Christie’s Seven Dials” se ambienta en Inglaterra. 1925. “En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente mal. La detective más insólita, la inquisitiva Lady Eileen Bundle’ Brent (Bruce), deberá desentrañar una trama escalofriante que cambiará su vida, desvelando el misterio de la casa de campo. Un drama ingenioso, épico y trepidante de la Reina del Crimen, Agatha Christie, cobra vida en una emocionante nueva versión para Netflix.”

Por lo que he visto en el tráiler, esta versión moderna de la novela de Agatha Christie, “El misterio de las siete esferas” de 1929, se ambienta en la década de los 20 y muestra como el pretendiente de la protagonista amanece muerto en extrañas circunstancias.

¿CÓMO VER “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”?

“Agatha Christie: Las Siete Esferas” se estrenará el jueves 15 de enero de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama de misterio solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “AGATHA CHRISTIE’S SEVEN DIALS”

REPARTO DE “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”

Mia McKenna-Bruce como Lady Bundle Brent

Helena Bonham Carter como Lady Caterham

Martin Freeman como el superintendente Battle

Edward Bluemel como Jimmy Thesiger

Nyasha Hatendi como el Dr. Cyril Matip

Corey Mylchreest como Gerry Wade

Guy Siner como Tredwell

Alex Macqueen como George Lomax

Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman lideran el elenco principal de “Agatha Christie: Las Siete Esferas” (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “AGATHA CHRISTIE’S SEVEN DIALS”?

“Agatha Christie: Las Siete Esferas”, que cuenta con Suzanne Mackie, Chris Sussman, Chris Sweeney, Chris Chibnall, James Prichard y Andy Stebbing como productores ejecutivos, tiene tres episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “AGATHA CHRISTIE: LAS SIETE ESFERAS”?

El rodaje de “Agatha Christie: Las Siete Esferas”, producida por las compañías Orchid Pictures, Imaginary Friends y Agatha Christie Limited, tuvo lugar durante el verano de 2024 en Bristol y Bath (Reino Unido). Las grabaciones también se realizaron en Ronda, España.