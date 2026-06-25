Las selecciones de México y República Checa se enfrentarán este martes 24 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, por la tercera y última jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) y será decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por un lugar en los dieciseisavos de final. El Tri buscará aprovechar el respaldo de su afición para cerrar la fase de grupos con una actuación convincente frente a una selección europea que llega con opciones de clasificación.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del partido de México se podrá ver EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta, además de los principales cableoperadores del país. También estará disponible vía streaming a través del sitio web y la aplicación oficial de TV Azteca Deportes.

¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México y República Checa por la tercera jornada del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.

Canales de Azteca 7 en México

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. República Checa por la Copa Mundial 2026?

Para ver el partido entre México y República Checa correspondiente a la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android y iPhone.

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Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. República Checa por la Copa Mundial 2026

Fecha: Martes 24 de junio de 2026

Martes 24 de junio de 2026 Partido: México vs. República Checa

México vs. República Checa Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo A (Jornada 3)

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Grupo A (Jornada 3) TV: Azteca Siete (Canal 7)

Azteca Siete (Canal 7) Streaming: TV Azteca Deportes

TV Azteca Deportes Horario: 19:00 horas del Centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT)

19:00 horas del Centro de México (9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) Estadio: Estadio Azteca

Estadio Azteca Ciudad: Ciudad de México, México