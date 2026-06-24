Después de vencer por la mínima diferencia a Corea del Sur, la selección de fútbol de México se prepara para cerrar su participación en la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 contra su similar de República Checa. El Estadio Azteca de la CDMX será escenario de un partido de igual a igual este miércoles 24 de junio a partir de las 7:00 p.m. (Tiempo del Centro) / 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT . Recordemos que la Tricolor viene de ganar sus dos primeros encuentros del Grupo A y aspira a obtener un puntaje perfecto, mientras que el combinado checo quiere obtener un buen resultado ante el anfitrión para asegurar su boleto a la siguiente fase del Mundial 2026 como el mejor segundo de su sector (o tercero, dependiendo del resultado del Corea del Sur vs. Sudáfrica). A continuación, te explico al detalle cómo ver México vs. República Checa vía TUDN USA y Canal 5 de Televisa .

Cobertura de TV Azteca 7 en vivo gratis para ver el partido México vs. República Checa en directo. Siga el desempeño del conjunto tricolor por la señal abierta de televisión o mediante su opción de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

El partido entre México vs. República Checa por la Fecha 3 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, México vs. República Checa por el Mundial 2026 en los EE.UU.?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. República Checa por la Fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

ESPN transmite el partido México vs. República Checa EN VIVO ONLINE por TV y señal online vía Disney Plus Premium, por la jornada 3 del grupo A de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. República Checa por el Mundial 2026

Partido : México vs. República Checa por la Jornada 3 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

: México vs. República Checa por la Jornada 3 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Fecha : Miércoles, 24 de junio de 2026

: Miércoles, 24 de junio de 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Azteca, Ciudad de México (México)