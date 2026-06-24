Con la clasificación en el bolsillo, México enfrentará a República Checa hoy miércoles 24 de junio por la tercera fecha del grupo A del Mundial de Fútbol 2026. El compromiso, que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México y comenzará a las 7:00 p.m. (horario mexicano), promete ser emotivo. El ‘Tri’ quiere ganar para hacer respetar la casa, mientras que su rival de turno necesita los tres puntos para buscar su pase a los dieciseisavos de final.

¿Quieres seguir el partido de México desde tu smart TV, teléfono móvil, tablet o computadora? La transmisión oficial para México estará disponible en señal abierta a través de Canal 9 de Nu9ve.

Canal 9 de Nu9ve es una señal de televisión abierta gratuita en México y los fanáticos podrán ver en acción a la ‘Tri’ en la Copa del Mundo sin necesidad de contratar plataformas adicionales.

¿Dónde ver Canal 9 de Nu9ve EN VIVO y GRATIS, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) estará disponible en televisión abierta y mediante distintos servicios de televisión de paga en México. Elige la opción que mejor se adapte a tu operador y disfruta del partido de la selección mexicana contra República Checa.

Canal 9 por señal abierta en todo México

Canal 9 de Totalplay

Canal 109 de Izzi

Canal 189 de Star TV

Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, México vs. República Checa por el Mundial 2026?

Si quieren ver el partido en un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión de Nu9ve desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV. La principal alternativa oficial es ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision, donde se encuentran disponibles distintas señales y contenidos en vivo del grupo. Además, algunos eventos seleccionados también pueden estar disponibles mediante aplicaciones oficiales vinculadas al ecosistema digital de Televisa.

La selección de México afronta un partido importante frente a República Checa por la tercera fecha del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿En qué dispositivos ver Canal 9 de Nu9ve, México vs. República Checa?

Los dispositivos que te permitirán acceder al Canal 9 de Nu9ve y disfrutar EN VIVO el partido de México vs. República Checa son:

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la disponibilidad de la señal en vivo según la región y el tipo de suscripción contratada. Nu9ve forma parte de las señales de televisión abierta de TelevisaUnivision y cuenta con cobertura nacional en México.

México vs. República Checa por Mundial 2026: horarios y dónde ver el partido de fútbol

Partido: México vs. República Checa

Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo A)

Fecha: Miércoles 24 de junio de 2026

Horario: 7:00 p.m. del tiempo del Centro de México

Estadio: Estadio Ciudad de México

Ciudad: Ciudad de México (México)

TV: Canal 9 de Nu9ve

Streaming: Plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision