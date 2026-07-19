Un día importante para la historia del fútbol argentino. Este domingo 19 de julio, no te pierdas la final del Mundial 2026 cuando Argentina enfrente a España desde el Metlife Stadium. La transmisión del partido de Argentina vs. España será a través de TyC Sports desde las 16:00 horas Buenos Aires y podrás seguirlo en todo el territorio argentino minuto a minuto. A continuación, te dejo con todos los detalles para ver el duelo de la Albiceleste desde New Jersey.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. España por el Mundial 2026?
La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.
|Operador
|Canal
|Flow
|22 SD y 101 HD
|DirecTV
|629 SD y 1629 HD
|Telecentro
|106 SD y 1016 HD
Además, el partido también podrá verse por TV Pública, Telefe, DIRECTV Sports Argentina y DGO, según la disponibilidad de cada operador.
¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. España por final del Mundial 2026?
Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
- iPhone
- Tablets
- Computadoras y laptops
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
Para acceder al contenido puede ser necesario iniciar sesión con una cuenta asociada a un proveedor de televisión autorizado.
¿A qué hora juega Argentina vs. España hoy?
Argentina vs. España se enfrentan este domingo 19 de julio desde las 16:00 horas de Buenos Aires en el Metlife Stadium de New Jersey, Estados Unidos por la final del Mundial 2026.
Argentina vs. España: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. España
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026
|Instancia
|Final
|Fecha
|Domingo 19 de julio de 2026
|Hora
|16:00 (Argentina)
|TV
|TyC Sports, TV Pública y Telefe
|Streaming
|TyC Sports Play y DGO
|Estadio
|Metlife Stadium
|Ciudad
|New Jersey