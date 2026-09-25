La selección de Honduras inicia su camino en la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 enfrentando a Surinam este viernes 25 de septiembre desde las 7:00 p.m. hora local / 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT sobre el césped del Estadio Nacional Chelato Uclés en la ciudad de Tegucigalpa. Los miles de aficionados catrachos radicados en Estados Unidos podrán seguir cada minuto del partido mediante la señal de Telecadena y la cobertura de Deportes TVC. Conseguir los primeros tres puntos como local resulta vital para las aspiraciones del combinado centroamericano dentro de la fase de grupos del certamen.

Este compromiso continental marcará el debut oficial del estratega español José Francisco Molina en el banquillo técnico de la escuadra bicolor. El plantel hondureño completó sus sesiones de preparación en el Centro de Alto Rendimiento integrando progresivamente a todos sus futbolistas legionarios. La actual ventana internacional representa un desafío físico sin precedentes al transformarse en una “súper fecha FIFA” con cuatro partidos en menos de dos semanas. El calendario exige medirse ante Surinam, chocar dos veces contra Jamaica y cerrar la gira enfrentando a Martinica en un lapso muy reducido. Esta saturación de encuentros obligará al nuevo cuerpo técnico a dosificar las cargas musculares de los jugadores para evitar lesiones durante la concentración.

Aunque el cuadro local arranca como el principal favorito en las proyecciones, el vestuario catracho mantiene un respeto absoluto por el equipo caribeño. Referentes de la plantilla como Joseph Rosales advirtieron públicamente sobre el peligro de subestimar a un rival que destaca por su velocidad y reciente evolución táctica. A la exigencia netamente deportiva se sumará el factor meteorológico, ya que los pronósticos anticipan más de un 55% de probabilidad de lluvias en la capital. Las posibles tormentas eléctricas dispersas durante la noche del viernes podrían condicionar seriamente el tránsito del balón y la estrategia de ambas escuadras. El estado del terreno de juego será un elemento determinante para el desarrollo del espectáculo futbolístico que abre esta intensa jornada internacional.

Dónde ver Telecadena EN VIVO, partido Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026 en TV y Online

Para ver el partido Honduras vs. Surinam por la Jornada 1 del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026 por Telecadena 7 y 4 de Honduras en vivo, puedes hacerlo de manera legal a través de las siguientes opciones oficiales:

Sitio Web Oficial (Televicentro) Plataforma de Deportes Televisión Abierta (Honduras) Ingresa directamente al portal de streaming o transmisión en vivo de Televicentro, la corporación dueña del canal. Si buscas partidos o eventos especiales (como la Premier League o torneos de la selección), puedes sintonizarlos mediante la web oficial de Deportes TVC+. Si te encuentras en el país, puedes captar la señal gratuita en tu televisor sintonizando el Canal 7 VHF en Tegucigalpa o el Canal 4 VHF en San Pedro Sula.

Dónde ver Deportes TVC EN VIVO, partido Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026 en TV y Online

Para ver la señal del canal Deportes TVC en vivo y disfrutar del partido Honduras vs. Surinam por la Jornada 1 de la Concacaf Nations League 2026, así como otros encuentros de la Liga Nacional de Honduras y la Selección, cuentas con las siguientes alternativas oficiales en internet y dispositivos móviles:

Plataforma Web Oficial y Streaming Aplicaciones Móviles Oficiales (App DTVC+) Redes Sociales Deportes TVC+: Puedes ingresar directamente al sitio web oficial de Deportes TVC+ para ver las transmisiones oficiales de partidos y la señal del canal en directo. Puedes descargar la aplicación oficial en tu teléfono o tableta para seguir la señal en alta calidad y acceder a contenidos bajo demanda (VOD): YouTube: A través del canal de YouTube Deportes TVC transmiten programas de debate, resúmenes, conferencias y coberturas especiales “De Cerca” antes y después de los encuentros importantes. Sección de Partidos en Vivo: Su portal de noticias cuenta con un apartado específico de Deportes TVC Partidos en Vivo donde informan sobre las transmisiones disponibles. Para usuarios Android: Disponible en la tienda Google Play de DTVC+. -- -- Para usuarios iOS: Disponible en la App Store de Apple para DTVC+. --

Un detalle a mencionar es que, dependiendo del evento o partido, ciertas transmisiones en vivo dentro de la plataforma digital podrían requerir de una suscripción activa o estar sujetas a bloqueos geográficos si te encuentras fuera del territorio hondureño.

Datos del partido Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026

Dato Honduras vs. Surinam Instancia Jornada 1 del Grupo B de la Liga A Torneo Concacaf Nations League 2026 Fecha Viernes. 25 de septiembre de 2026 Hora 7:00 p. m. hora de Tegucigalpa Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, Honduras Canal / Streaming Televicentro (Solo partidos local de HON), Fox, Fox+, Tubi, Telesistema Honduras, DTVC+, HRN (Honduras) / Bluu, SCCN, TV2 Suriname (Surinam) / Concacaf App, Concacaf YouTube Condición Honduras juega como local