Este sábado 10 de octubre, el Real Madrid enfrentará a Villarreal por la jornada 8 de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabéu, con la transmisión EN VIVO de Sky Sports desde México y empezará a las 13:00 horas (CDMX). El conjunto blanco necesita ganar para no alejarse del líder Barcelona y recuperar el paso tras caer en el derbi ante Atlético de Madrid. El parón por las selecciones le permitió a Mourinho trabajar en aspectos tácticos y fortalecer puntos débiles en lo defensivo.

Vinícius participó con la selección brasileña, pero fue uno de los jugadores cuestionados por los fanáticos de los pentacampeones del mundo. Kylian Mbappé se lesionó con Francia, pero ya se incorporó a los trabajos en el Real Madrid. El delantero es un elemento clave para el sistema de Mou. Jude Bellingham es otro de los futbolistas que tuvo acción en la fecha FIFA, por lo que el entrenador blanco tendrá que controlar los minutos para no sobreexigir al volante británico.

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Real Madrid vs. Villarreal por la Jornada 8 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

El partido Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Real Madrid vs. Villarreal por la Fecha 8 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Villarreal en vivo por LaLiga

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026 Partido: Real Madrid vs. Villarreal

Real Madrid vs. Villarreal Horario: 13:00 horas CDMX

13:00 horas CDMX Canal TV / Streaming: Sky Sports y Sky Plus+

Sky Sports y Sky Plus+ Lugar: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)