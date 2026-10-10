Este sábado 10 de octubre, los merengues reciben a un rival complicado en el Santiago Bernabéu. No te pierdas el partido Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO a través de la señal de DIRECTV, encuentro que iniciará desde las 14:00 Perú y Colombia / 16:00 Argentina y Chile . Los de José Mourinho no tienen más margen de error, pues se ubican a 6 puntos del líder Barcelona tras la última caída en el Derbi ante el Atlético de Madrid.

Acción del encuentro Real Madrid vs. Villarreal CF disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Transmisión disponible en televisión por DIRECTV y vía streaming en la aplicación DGO. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro Real Madrid vs. Villarreal CF EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

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Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2

Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3

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La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, Real Madrid vs. Villarreal CF por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura de LaLiga 2026-27.

Pasos para ver Real Madrid vs. Villarreal CF en DGO

Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial. Iniciar sesión con una cuenta activa. Seleccionar la señal de DSports. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

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Datos clave: horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Villarreal CF EN VIVO por LaLiga

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026

Sábado 10 de octubre de 2026 Partido: Real Madrid vs. Villarreal CF por la jornada 8 de LaLiga 2026-2027

Real Madrid vs. Villarreal CF por la jornada 8 de LaLiga 2026-2027 Hora: 13:00 (MEX), 14:00 (PER/ECU/COL), 15:00 (BOL/VEN), 16:00 (ARG/URU), 21:00 (ESP)

13:00 (MEX), 14:00 (PER/ECU/COL), 15:00 (BOL/VEN), 16:00 (ARG/URU), 21:00 (ESP) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Estadio: Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu Ciudad: Madrid

Madrid País: España