La Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27 traerá de vuelta toda la acción del fútbol español y uno de los partidos que congregará la atención del público será el que protagonicen Real Madrid y Villarreal CF, que se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 10 de octubre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 pm PT . A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Villarreal CF si te encuentras en México, Estados Unidos y España.

MADRID, ESPAÑA (10/10/2026). SKY Sports transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Real Madrid vs. Villarreal CF hoy por LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Bajo la dirección técnica de José Mourinho, los merengues llegan con la firme obligación de reaccionar en casa tras haber sufrido una derrota por 1-2 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Actualmente, figuran en el cuarto puesto con 15 puntos, a seis unidades del líder y acérrimo rival, el FC Barcelona. Por parte del rival, el “Submarino Amarillo” comandado por Íñigo Pérez busca sostener su reciente mejoría tras el largo parón internacional gracias a sus triunfos ante el Málaga (1-3) y el Levante (3-1), resultados que los impulsaron hasta la novena casilla con 8 puntos.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27?

Este sábado 12 de septiembre se podrá ver Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga EA Sports 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App

México: Sky Sports Mexico, Sky+izzi

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+

Francia: DAZN France, Disney+ Premium

Alemania: DAZN Deutschland

Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: CazéTV

Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 4 Sur

Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile

Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte

El Salvador: ViX, Sky Sports Norte

Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte

República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte