La Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27 traerá de vuelta toda la acción del fútbol español y uno de los partidos que congregará la atención del público será el que protagonicen Real Madrid y Villarreal CF, que se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 10 de octubre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 pm PT. A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Villarreal CF si te encuentras en México, Estados Unidos y España.
Bajo la dirección técnica de José Mourinho, los merengues llegan con la firme obligación de reaccionar en casa tras haber sufrido una derrota por 1-2 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Actualmente, figuran en el cuarto puesto con 15 puntos, a seis unidades del líder y acérrimo rival, el FC Barcelona. Por parte del rival, el “Submarino Amarillo” comandado por Íñigo Pérez busca sostener su reciente mejoría tras el largo parón internacional gracias a sus triunfos ante el Málaga (1-3) y el Levante (3-1), resultados que los impulsaron hasta la novena casilla con 8 puntos.
¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27?
Este sábado 12 de septiembre se podrá ver Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga EA Sports 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
- México: Sky Sports Mexico, Sky+izzi
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
- Francia: DAZN France, Disney+ Premium
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: CazéTV
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 4 Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
- El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
- Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte
- República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte