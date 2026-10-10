Transmisión en directo del duelo Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. Guía visual con las alternativas para seguir la señal en España, México y Estados Unidos. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix
Transmisión en directo del duelo Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. Guía visual con las alternativas para seguir la señal en España, México y Estados Unidos. | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
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La Jornada 8 de LaLiga EA Sports 2026-27 traerá de vuelta toda la acción del fútbol español y uno de los partidos que congregará la atención del público será el que protagonicen Real Madrid y Villarreal CF, que se lleva a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu este sábado 10 de octubre desde las 9:00 pm horario peninsular / 3:00 pm ET / 1:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 pm PT. A continuación, te detallamos qué canal transmite el partido Real Madrid vs. Villarreal CF si te encuentras en México, Estados Unidos y España.

MADRID, ESPAÑA (10/10/2026). SKY Sports transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Real Madrid vs. Villarreal CF hoy por LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
MADRID, ESPAÑA (10/10/2026). SKY Sports transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Real Madrid vs. Villarreal CF hoy por LaLiga desde el Estadio Santiago Bernabéu. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Bajo la dirección técnica de José Mourinho, los merengues llegan con la firme obligación de reaccionar en casa tras haber sufrido una derrota por 1-2 ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño. Actualmente, figuran en el cuarto puesto con 15 puntos, a seis unidades del líder y acérrimo rival, el FC Barcelona. Por parte del rival, el “Submarino Amarillo” comandado por Íñigo Pérez busca sostener su reciente mejoría tras el largo parón internacional gracias a sus triunfos ante el Málaga (1-3) y el Levante (3-1), resultados que los impulsaron hasta la novena casilla con 8 puntos.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. (Foto: Composición Canva - Mag)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga 2026-27?

Este sábado 12 de septiembre se podrá ver Real Madrid vs. Villarreal CF por LaLiga EA Sports 2026-27 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: ESPN+, fuboTV, ESPN App
  • México: Sky Sports Mexico, Sky+izzi
  • España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
  • Francia: DAZN France, Disney+ Premium
  • Alemania: DAZN Deutschland
  • Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
  • Brasil: CazéTV
  • Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN 4 Sur
  • Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
  • Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
  • Ecuador: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
  • Venezuela: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: ViX, Sky Sports Norte
  • El Salvador: ViX, Sky Sports Norte
  • Nicaragua: ViX, Sky Sports Norte
  • República Dominicana: ViX, Sky Sports Norte
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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