¡Atención! En el Circuito Internacional de Lusail se realizará la gran carrera del GP de Qatar 2025 este domingo 30 de noviembre. El evento deportivo arrancará a las 10:00 am en CDMX, 11:00 am ET, 10:00 am CT, 08:00 am PT y 09:00 am MT. Lo bueno es que puedes verlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de F1 TV y SKY Plus Online. Si no sabes cómo hacerlo, tranquilo(a) porque en las siguientes líneas te explicaré todo.

¿Cómo ver el GP de Qatar 2025 EN VIVO vía Sky Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Qatar 2025, es necesario contar con una suscripción activa a Sky México. El canal Sky Sports está incluido en los paquetes Sky HD o Sky Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

El GP de Qatar 2025 es el último evento del año con formato Sprint. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

¿Cómo ver el GP de Qatar 2025 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Qatar 2025 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de Sky Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

La carrera del GP de Qatar 2025 se realizará en el Circuito Internacional de Lusail. (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

¿Cómo ver el GP de Qatar 2025 EN VIVO vía F1 TV Pro?

F1 TV Pro se encuentra disponible en la mayoría países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carreras de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 de la FIA, incluida la del Gran Premio de Qatar 2025. Conoce desde qué dispositivos puedes ver F1 TV Pro.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Cuánto cuesta suscribirte a F1 TV Pro?

Actualmente, F1 TV Pro cuenta con dos planes: mensual y anual. Aquí te enseño los precios que están disponibles en el sitio web oficial de la Fórmula Uno*.

Mensual: 7.99 dólares

Anual: 69.99 dólares

(*) Verifica los precios de F1 TV Pro, según la región donde te encuentres.

¿Está disponible F1 TV en USA, México y España?

Sí. F1 TV está disponible y 100% funcional en Estados Unidos, México y España, aunque con diferencias en el contenido según el país:

Estados Unidos

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés

Alternativa local: ESPN/ESPN+ (con derechos compartidos)

México

F1 TV Pro disponible: sí

Transmisión EN VIVO: sí

Idiomas: inglés y español (narración en inglés, pero contenido subtitulado o sin locución)

Alternativa local: Fox Sports y Fox Sports Premium

España

F1 TV Pro NO disponible (solo F1 TV Access)

Motivo: los derechos exclusivos en España son de DAZN F1, que transmite todas las carreras

Solución: para ver la F1 EN VIVO en España, el usuario debe suscribirse a DAZN

¿Cómo ver el GP de Qatar 2025 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Qatar 2025 EN VIVO y de manera online.