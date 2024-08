El Real Madrid de Kylian Mbappé inicia su defensa del título de LaLiga este domingo 18 de agosto ante el Mallorca. La llegada del astro francés al conjunto blanco genera una expectación sin precedentes. Consulta aquí el horario por país, las formaciones, los canales de TV que transmitirán el partido y dónde ver el partido que marcará el debut del astro francés en una de las ligas de fútbol más competitivas del mundo.

El debut de Mbappé en el fútbol español coincide con el estreno de Jagoba Arrasate en el banquillo bermellón. Ambos equipos llegan con ilusiones renovadas: el Real Madrid busca prolongar su dominio en la competición, mientras que el Mallorca aspira a consolidarse en Primera División ibérica. Con un calendario inicial favorable, los merengues intentarán arrancar con fuerza la temporada, aunque deberán lidiar con un rival motivado y con ganas de sorprender.

El delantero galo, tras su brillante debut en la Supercopa de Europa, buscará adaptarse rápidamente a su nuevo equipo y demostrar su valía en LaLiga. Por su parte, el Mallorca, con un equipo reforzado y un estilo de juego más vertical, tratará de plantar cara al vigente campeón. La afición bermellona espera un partido emocionante y lleno de intensidad en el Campo de fútbol de Son Moix.

Real Madrid vs. Mallorca: todo lo que debes saber

DATOS DEL PARTIDO REAL MADRID VS MALLORCA EN VIVO Fecha Domingo, 18 de agosto de 2024 Horario 21:30 de hora peninsular (CEST) / 15:30 de hora del este (ET) / 12:30 de hora del Pacífico Estadio Campo de fútbol de Son Moix, situado en la ciudad de Palma de Mallorca TV ESPN Streaming y Online Disney+, bet365

Horarios en Estados Unidos para ver Real Madrid vs. Mallorca

HORARIO CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 15:30 horas (ET) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 14:30 horas (CT) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 13:30 horas (MT) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 12:30 horas (PT) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

Horarios en España y Latinoamérica para ver Real Madrid vs. Mallorca

México: 13:30

Costa Rica: 13:30

Guatemala: 13:30

El Salvador: 13:30

Nicaragua: 13:30

Honduras: 13:30

Perú: 14:30

Colombia: 14:30

Ecuador: 14:30

Panamá: 14:30

Chile: 15:30

Venezuela: 15:30

Bolivia: 15:30

Puerto Rico: 15:30

República Dominicana: 15:30

Canadá: 15:30

Cuba: 15:30

Haití: 15:30

Argentina: 16:30

Brasil: 16:30

Paraguay: 16:30

Uruguay: 16:30

España: 21:30

Dónde ver en directo y online Real Madrid vs. Mallorca

Cientos de cableoperadoras en diferentes partes del mundo se sumarán a la transmisión de este duelo por la LaLiga 2024-25. Pero aquí te mostraré como seguir el duelo en vivo vía streaming y online a través de tu móvil, tablet, ordenador y Smart TV.

En Estados Unidos, el cotejo a disputarse en el Emirates Stadium se podrá sintonizar a través de ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes. Mientras que en México estará disponible gracias a Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Si estás en España el duelo podrás seguirlo mediante Movistar+, DAZN Spain, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD. Mientras que en todo Latinoamérica el cotejo entre Real Madrid y Manchester City será transmitido online y vía straming a través de Disney+.