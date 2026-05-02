El peso supergallo sigue siendo dominado por japoneses y así lo confirmaron Naoya Inoue y Junto Nakatani luego del gran combate que protagonizaron este sábado 2 de mayo desde el Tokyo Dome, donde se pusieron en juego los títulos indiscutidos del peso supergallo que ostentaba Inoue. Ante más de 55 mil almas en el Tokyo Dome, ambos pugilistas regalaron un verdadero espectáculo de principio a fin. Aquí te cuento cuál fue el resultado oficial de la pelea y quién ganó.
¿Quién ganó la pelea Naoya Inoue vs Junto Nakatani hoy?
Cartelera Naoya Inoue vs. Junto Nakatani del 2 de mayo 2026
- Naoya Inoue vs. Junto Nakatani — 12 asaltos, por el campeonato indiscutible de peso supergallo.
- Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka — 12 asaltos, por el título de peso gallo del CMB.
- Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka — 10 asaltos, categoría peso mosca.
- Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe — 10 asaltos, categoría peso pluma.
- Sora Tanaka vs. Jin Sasaki — 10 asaltos, categoría peso wélter.
- Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki — 10 asaltos, categoría peso supermediano.
Récord de Naoya Inoue y Junto Nakatani previo al combate
- Naoya Inoue Récord: 32 victorias – 0 derrotas (27 KO)
- Junto Nakatani Récord: 32 victorias – 0 derrotas (24 KO)