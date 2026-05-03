El T-Mobile Arena de Las Vegas ha sido el escenario de un esperado combate entre Jaime Munguía y José Armando Reséndiz por el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés), en lo que ha sido la pelea coestelar de la noche que protagonizaron Gilberto Ramírez y David Benavidez. A continuación, te cuento quién ganó la pelea y cuál fue el resultado final de este combate en Nevada, Estados Unidos.
¿Quién ganó la pelea Jaime Munguía vs. José Armando Reséndiz por título AMB?
José Armando Reséndiz puso en juego su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo ante Jaime Munguía, en un combate apasionante de principio a fin y que tuvo a todo el público del T-Mobile Arena de Las Vegas expectante. Cabe señalar que en esta categoría hasta hace no mucho tiempo el rey era el Canelo Álvarez, quien estuvo al mando de las 168 libras durante una buena temporada.
|Pelea
|Resultado final
|Jaime Munguía vs. José Armando Reséndiz
Récord de Jaime Munguía y José Armando Reséndiz previo a la pelea
Jaime Munguía
- Récord total: 43 victorias y 1 derrota.
- Victorias por KO: 34.
- Derrotas: 1 (ante Saúl “Canelo” Álvarez en mayo de 2024).
- División: Peso Supermediano / Mediano.
José Armando Reséndiz
- Récord total: 14 victorias y 2 derrotas.
- Victorias por KO: 10.
- Derrotas: 2 (ante Elijah García y Marcos Hernández).
- División: Peso Mediano.
Esta fue la cartelera de Jaime Munguía vs. José Armando Reséndiz
- Gilberto Ramírez vs David Benavidez: Mundiales WBA y WBO del peso crucero.
- José Armando Resendiz vs Jaime Munguía: Mundial WBA del peso supermedio.
- Óscar Duarte vs Ángel Fierro: peso superligero.
- Isaac Lucero vs Ismael Flores: peso superwelter.
- Jorge Chávez vs José Tito Sánchez: peso supergallo.
- Daniel Blancas vs Raúl Isaías Salomón: peso supermedio.
- Julio Ocampo vs Carlos Lewis: peso ligero.
- Jordan Palacios vs Sean Waught: peso superligero.
- Juan Carrillo vs Marlon Delgado: peso semipesado.
- Javier Meza vs Damonte Smith: peso superligero.
- Petr Khamukov vs Bernad Joseph: peso medio.