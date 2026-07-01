Estados Unidos, uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol 2026, medirá fuerzas contra Bosnia y Herzegovina este miércoles 01 de julio por los dieciseisavos de final del máximo torneo de selecciones de la FIFA desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Consulta la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo y en directo por diferentes plataformas , donde el vencedor de este cruce enfrentará al ganador del partido entre Bélgica y Senegal.

Consulta los horarios y canales para seguir el partido de Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina en vivo y en directo, este miércoles 01 de julio, por los 16avos de final del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora ver EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026 en varios países?

Para que no te pierdas el partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este miércoles 01 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

México (CDMX): 6:00 pm

España: 2:00 am del 27 de junio

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

El Team USMNT de Estados Unidos busca la clasificación ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026. Revise la guía de canales de televisión abierta y señales de transmisión online. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite EN VIVO Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final del Mundial 2026?

Este miércoles 01 de julio se podrá ver el partido Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+

Alemania: ORF eins, SRF zwei, MagentaTV

Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, inter

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX, FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador

Nicaragua: Canal 10 Nicaragua, ViX, Tigo Sports Nicaragua, FOX Nicaragua

República Dominicana: ViX, Pio Deportes

Estados Unidos (Team USMNT) y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este miércoles 1 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, FOX Sports, FS1, Canal FOX One, fuboTV, TV Azteca 7, Azteca Deportes, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE U.S. SOCCER MEN'S NATIONAL TEAM EN X DE @USMNT)