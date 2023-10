La selección de fútbol de México jugará cuatro partidos amistosos en Estados Unidos este otoño como parte del 20 aniversario de la Gira de la Selección Mexicana en Estados Unidos (MexTour). Después de su victoria 2-0 ante Ghana en Charlotte, la recientemente coronada campeona de la Copa Oro de la Concacaf 2023 enfrentarán en el Lincoln Financial Field de Filadelfia para medirse a Alemania, cuatro veces campeona de la Copa Mundial de la FIFA, el martes 17 de octubre a las 20:00 horas ET / 17:00 horas PT. Consulta aquí los canales de TV y streaming que transmitirán el esperado enfrentamiento.

¿Cómo ver, México vs Alemania en vivo desde USA?

El partido amistoso en los Estados Unidos (USA) entre México vs Alemania en vivo desde el Lincoln Financial Field se podrá disfrutar a través de Fubo, TUDN.com, FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com, Univision NOW, TUDN USA, FOX Deportes y UniMás.

Canales TV para ver México vs Alemabia en vivo desde Norte y Centroamérica

A continuación, la lista de canales TV y streaming desde tu celular o cualquier dispositivo móvil para ver el México vs Alemania en vivo por amistoso fecha FIFA.

PAÍS CANALES TV / STREAMING Costa Rica ViX, TUDN República Dominicana ViX, TUDN El Salvador TUDN, ViX Guatemala ViX, TUDN Honduras TUDN, ViX México Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX, Azteca 7 Nicaragua ViX, TUDN Panamá ViX, TUDN Estados Unidos TUDN.com, FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com, Univision NOW, TUDN USA, FOX Deportes, UniMás

¿A qué hora se jugará México vs Uzbekistán en vivo por amistoso FIFA?

En el tiempo del Centro de México, el partido entre México y Alemania se jugará el martes 17 de octubre a las 18:00 horas. En los Estados Unidos empezará desde las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT.

Puerto Rico: 20:00 horas

República Dominicana: 20:00 horas

Panamá: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

Honduras: 18:00 horas

Guatemala: 18:00 horas

El Salvador: 18:00 horas

Nicaragua: 18:00 horas