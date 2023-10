Después de su triunfo 2-0 ante Ghana, la selección de fútbol de México enfrentará a su similar de Alemania este martes 17 de octubre a las 20:00 horas ET / 17:00 horas PT desde el Lincoln Financial Field de la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. La transmisión oficial para el público estadounidense estará a cargo de TUDN.com, FOX Sports App, TUDN App, Foxsports.com, Univision NOW, TUDN USA, FOX Deportes y UniMás, mientras que los alemanes lo verán vía Das Erste.

En tierras mexicanas, la señal del enfrentamiento estará a cargo de los canales de Azteca Deportes En Vivo, TUDN, TUDN En Vivo, ViX y Azteca 7. Por otro lado, en el resto de países la cobertura irá por el servicio streaming Fubo.

Link para ver, México vs. Alemania en vivo por online

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Alemania en vivo?

Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos

Estadio: Lincoln Financial Field

Fecha: Martes, 17 de octubre

Horario: 20:00 horas ET / 19:00 horas CT / 18:00 horas MT / 17:00 horas PT

¿Cómo ver, México vs. Alemania?

Hay algunas maneras de ver México vs. Alemania. El partido será transmitido en vivo por Canal 5, Azteca 7 y TUDN y por streaming a través de ViX Plus. También estará disponible en fuboTV, UniMás, DirecTV Stream y FOX Deportes en los Estados Unidos. Aquí están los detalles para cada opción:

Canal 5: Este es un canal gratuito que está disponible para todos los televidentes mexicanos.

Este es un canal gratuito que está disponible para todos los televidentes mexicanos. TUDN: Este es un canal de televisión paga que está disponible a través de la mayoría de los proveedores de cable y satélite.

Este es un canal de televisión paga que está disponible a través de la mayoría de los proveedores de cable y satélite. ViX Plus: Este es un servicio de transmisión que está disponible por $ 14.99 por mes.

Este es un servicio de transmisión que está disponible por $ 14.99 por mes. fuboTV: Este es un servicio de transmisión que está disponible por $ 69.99 por mes.

Este es un servicio de transmisión que está disponible por $ 69.99 por mes. UniMás: Este es un canal de televisión de señal abierta estadounidense de habla hispana.

Este es un canal de televisión de señal abierta estadounidense de habla hispana. DirecTV Stream: Este es un servicio de transmisión que está disponible por $ 64.99–$154.99 al mes (más impuesto)

Este es un servicio de transmisión que está disponible por $ 64.99–$154.99 al mes (más impuesto) FOX Deportes: Este es un canal de televisión por suscripción estadounidense de temática deportiva en español que está disponible a través de la mayoría de los proveedores de cable y satélite.

Si estás fuera de México o Estados Unidos, aún puedes ver México vs. Alemania usando una VPN para conectarte a un servidor en uno de esos países. Esto le permitirá acceder a la transmisión en vivo en los canales enumerados anteriormente.