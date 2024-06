Francia vs Canadá se enfrentan en un partido amistoso este domingo 9 de junio a partir de las 13:15 horas (horario en México) desde el Stade Matmut - Atlantique. Francia recibe la visita de Canadá en un partido preparatorio para la Eurocopa 2024, en cuanto a Canadá para llegar en optimas condiciones a la Copa América. A continuación conoce el canal, tv y dónde ver online EN VIVO y EN DIRECTO Francia y Canadá:

¿Cómo se pudo ver el partido Francia vs. Canadá por TV y streaming desde México?

El partido entre Francia vs. Canadá será transmitido en México por los canales Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

¿Cómo se pudo ver el partido Francia vs. Canadá por TV y streaming desde Estados Unidos?

El amistoso internacional entre Francia vs. Canadá en Estados Unidos podrás ver a través de los canales ViX y Fox Soccer Plus.

¿Cómo se pudo ver el partido Francia vs. Canadá por TV y streaming desde Perú?

Desde Perú, podrás ver el partido entre Francia vs. Canadá a través de los canales Star+ Chile y ESPN Colombia.

¿En qué canales TV se pudo mirar el Francia vs. Canadá en otros países?