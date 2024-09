El Clásico Nacional del fútbol mexicano entre el Club América y las Chivas de Guadalajara se vivirá al máximo este sábado 14 de septiembre, a partir de las 18:30 horas del Tiempo de Centro de México , en el Estadio Ciudad de los Deportes, de CDMX, por la jornada 7 del Torneo Apertura de la Liga MX 2024. ¿Quieres ver el partido en señal abierta, cable o streaming? Aquí te contamos los canalés oficiales que debes sintonizar y las plataformas online disponibles para seguir el choque entre las Águilas y El Rebaño.

En México, el partido América-Chivas será televisado por la señal abierta del Canal 5 de Televisa Deportes y los cableoperadores de Sky, Total Play, Megacable, Izzi y Start TV. Por otro lado, si tu opción es el streaming, déjame decirte que TUDN y ViX Premium ofrecerán la cobertura del Clásico Nacional previa suscripción. Recuerda que TUDN y ViX Premium también pueden verse en los Estados Unidos y, de esa forma, podrás ver el juego.

Si te encuentras en otro país del extranjero y no tienes acceso al Canal 5, TUDN o ViX Premium, la solución que te damos es recurrir a una VPN original; no te recomendamos descargar VPNs de sitios no oficiales o piratas. Siendo un hincha fiel del América o Chivas, de seguro, te gustará esta opción. Siempre recuerda hacerlo de forma segura y legal.

¿Qué canal transmite América vs. Chivas por el Clásico Nacional de Liga MX 2024?

Países Canales de TV México Canal 5, TUDN y ViX Premium Estados Unidos TUDN y ViX Premium Otros países Utilizar una VPN