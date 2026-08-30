La Ciudad de México se prepara para recibir este domingo 30 de agosto a miles de corredores en una nueva edición de la Maratón de la CDMX 2026. Si buscas seguir la carrera EN VIVO, aquí podrás conocer a qué hora comenzarán los diferentes arranques y dónde verlos por TV y Online.

La edición XLIII de la Maratón CDMX reunirá a miles de corredores que recorrerán los 42,195 kilómetros desde la zona de Ciudad Universitaria hasta la meta ubicada en el Zócalo capitalino. Debido a la gran cantidad de participantes, la organización dispuso arranques escalonados según las categorías y bloques, por lo que no todos los atletas comenzarán a correr a la misma hora.

A continuación, te detallamos a qué hora inicia cada salida de la Maratón CDMX 2026 este domingo 30 de agosto, tomando como referencia el horario oficial de la Ciudad de México (CDMX). Revisa los siguientes horarios para conocer cuándo comenzará cada contingente de corredores.

La Maratón de la CDMX 2026 promete ser emocionante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

La hora en que comenzará la Maratón CDMX 2026 EN VIVO

La Maratón CDMX 2026 empezará a las 05:45 am (hora en Ciudad de México) del domingo 30 de agosto, con la salida del bloque de participantes en silla de ruedas y personas con discapacidad visual. Posteriormente, a las 05:50 am, será el turno del bloque élite femenil, mientras que a las 06:00 am comenzarán el bloque élite varonil y el Bloque A.

El esquema de salidas continuará de manera escalonada durante la mañana: el Bloque B arrancará a partir de las 06:15 am y el Bloque C lo hará a partir de las 06:30 horas, siempre en horario de la Ciudad de México.

¿Dónde ver EN VIVO la Maratón CDMX 2026?

Este domingo 30 de agosto se podrá ver la Maratón CDMX 2026 EN VIVO a través de Claro Sports y su canal oficial de YouTube. La cobertura, según se pudo conocer, está programada para empezar a las 5:45 am (hora en Ciudad de México).