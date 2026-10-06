El Stadion Poljud, en Split, se teñirá de rojo para recibir a la vigente campeona del mundo España en su visita a Croacia por la Jornada 4 del Grupo A3 de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27 este martes 6 de octubre (20:45 horario peninsular), en el que La Roja buscará sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo de selecciones europeo frente a los Manteleros, que buscará recobrar la confianza ante su afición tras la aplastante goleada 7-0 sufrida ante Inglaterra en la fecha anterior. ¿Quieres ver el juego España vs. Croacia por Tablet, PC, teléfono móvil o Smart TV? La 1 de TVE será la señal encargada de la transmisión oficial para el público español. Aquí te contaremos los diales que debes sintonizar para seguir el cotejo.
¿Dónde ver La 1 de TVE EN DIRECTO, España vs. Croacia por UEFA Nations League 2026-27?
La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido válido por la Fecha 4 del Grupo A3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-26 entre España y Croacia.
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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España vs. Croacia por UEFA Nations League 2026-27?
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España vs. Croacia: horario, TV y dónde ver partido por UEFA Nations League 2026-27
- Evento: España vs. Irak por la Jornada 4 del Grupo A3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27
- Lugar: Stadion Poljud de Split, Croacia (con capacidad máxima para albergar a 33,987 espectadores)
- Horario: 20:45 de Madrid (hora peninsular)
- Fecha: Martes, 6 de octubre de 2026
- TV: LA 1 de TVE
- Streaming: RTVE Play