El Stadion Poljud, en Split, se teñirá de rojo para recibir a la vigente campeona del mundo España en su visita a Croacia por la Jornada 4 del Grupo A3 de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026-27 este martes 6 de octubre (20:45 horario peninsular) , en el que La Roja buscará sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo de selecciones europeo frente a los Manteleros, que buscará recobrar la confianza ante su afición tras la aplastante goleada 7-0 sufrida ante Inglaterra en la fecha anterior. ¿Quieres ver el juego España vs. Croacia por Tablet, PC, teléfono móvil o Smart TV? La 1 de TVE será la señal encargada de la transmisión oficial para el público español. Aquí te contaremos los diales que debes sintonizar para seguir el cotejo.

Revisa la hora de inicio, canales de TV y dónde ver online el partido España-Croacia EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE por la UEFA Nations League 2026. (Foto:. Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver La 1 de TVE EN DIRECTO, España vs. Croacia por UEFA Nations League 2026-27?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el partido válido por la Fecha 4 del Grupo A3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-26 entre España y Croacia.

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¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, España vs. Croacia por UEFA Nations League 2026-27?

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Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido España vs. Croacia por la UEFA Nations League 2026 vía ESPN y Disney Plus. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

España vs. Croacia: horario, TV y dónde ver partido por UEFA Nations League 2026-27

Evento: España vs. Irak por la Jornada 4 del Grupo A3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27

Lugar: Stadion Poljud de Split, Croacia (con capacidad máxima para albergar a 33,987 espectadores)

Horario: 20:45 de Madrid (hora peninsular)

Fecha: Martes, 6 de octubre de 2026

TV: LA 1 de TVE

Streaming: RTVE Play