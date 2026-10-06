La Roja visita a los croatas este martes 6 de octubre en el Stadion Poljud de Split, donde cerrará la ventana internacional. El España-Croacia comenzará a las 20:45 horas en la España peninsular y a las 19:45 en Canarias . Para ver el partido EN VIVO podrás hacerlo por señal gratuita y en abierto por La 1 de TVE EN DIRECTO, además de seguirse online en RTVE Play. ¿Quieres seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres? Te comparto la lista de horarios desde México, Estados Unidos y otras partes del mundo.

España visita a Croacia en Split por la cuarta jornada del grupo A3 de la Liga de Naciones. El equipo de Luis de la Fuente cerrará su calendario de octubre con un duelo que puede marcar su posición en el grupo antes de los últimos compromisos de esta fase, previstos para noviembre.

La selección española llega al Croacia - España después de medirse con República Checa el sábado 3 de octubre en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo, en la tercera jornada del torneo. Ahora, el conjunto de Luis de la Fuente buscará sumar a domicilio y afrontar con mejores perspectivas el tramo final de la fase de grupos.

¿A qué hora juega y dónde ver Croacia-España EN VIVO GRATIS HOY por la UEFA Nations League 2026?

El partido Croacia vs. España se juega hoy, martes 6 de octubre de 2026, por la cuarta jornada del Grupo A3 de la UEFA Nations League . En Perú, la transmisión será por ESPN y Disney+ Premium desde las 13:45; en España, se podrá ver por La 1 de TVE y RTVE Play a las 20:45.

País Hora de inicio local Canal de TV Streaming online Perú 13:45 ESPN Disney+ Premium. Colombia 13:45 ESPN Disney+ Premium. Ecuador 13:45 ESPN Disney+ Premium. Argentina 15:45 ESPN Disney+ Premium. Chile 15:45 ESPN Disney+ Premium. Uruguay 15:45 ESPN Disney+ Premium. México 12:45, hora del centro Sky Sports, disponible mediante Sky e izzi según el paquete contratado Sky+. España 20:45, hora peninsular La 1 de TVE RTVE Play.

Croacia recibirá a España en el estadio Poljud de Split, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A3 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27. El inicio está programado para las 20:45 en España peninsular y Croacia, equivalentes a las 13:45 en Perú, Colombia y Ecuador.

Para seguir el partido por internet desde Sudamérica, la opción anunciada por ESPN es Disney+ con el plan Premium. Si prefieres verlo por televisión en Perú, la señal indicada es ESPN; el número de canal dependerá de tu operador de cable o televisión de pago.

En España, el encuentro se emitirá en abierto y sin coste añadido por La 1 de TVE, con transmisión online en RTVE Play. En México, la cobertura está anunciada por Sky Sports, con opciones de acceso mediante Sky+, Sky e izzi, según el servicio contratado. La emisión gratuita confirmada en España no debe confundirse con las opciones de suscripción disponibles en Latinoamérica.

Historial de partidos España-Croacia

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 España vs. Croacia 4-1 UEFA Nations League 15/06/2024 España vs. Croacia 3-0 UEFA European Championship 18/06/2023 Croacia vs. España 0-0 UEFA Nations League 28/06/2021 Croacia vs. España 3-5 UEFA European Championship 15/11/2018 Croacia vs. España 3-2 UEFA Nations League 11/09/2018 España vs. Croacia 6-0 UEFA Nations League 21/06/2016 Croacia vs. España 2-1 UEFA European Championship 18/06/2012 Croacia vs. España 0-1 UEFA European Championship 07/06/2006 Croacia vs. España 1-2 Friendlies 22/02/2000 Croacia vs. España 0-0 Friendlies