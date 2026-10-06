La selección de Colombia se enfrenta este martes 6 de octubre a Perú en un partido amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El compromiso se disputará en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos, desde las 6:45 p. m. de Colombia y Perú (7:45 p. m. ET / 4:45 p. m. PT), con transmisión de GOL Caracol por televisión abierta y plataformas digitales. La Tricolor afronta este encuentro como su último partido de preparación de esta ventana internacional, con Néstor Lorenzo al frente de un equipo que busca recuperar sensaciones después de sus últimos resultados.

Después de perder 1-0 frente a Paraguay el pasado viernes, Colombia intentará cerrar esta fecha FIFA con una victoria ante Perú. El combinado colombiano había iniciado esta ronda de amistosos con un empate 1-1 frente a México y continúa utilizando estos encuentros para probar jugadores y encontrar alternativas de cara a sus próximos desafíos internacionales. Perú, dirigido por Mano Menezes, llega también necesitado de una respuesta después de sus derrotas ante Estados Unidos y Canadá y un empate frente a México.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión de Colombia vs. Perú estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de GOL Caracol, por la señal principal de Caracol Televisión y sus plataformas digitales. Conoce los canales de televisión y las opciones digitales para seguir el amistoso internacional desde Colombia.

¿Dónde ver GOL Caracol EN VIVO, Colombia vs. Perú por TV abierta y Online?

GOL Caracol transmitirá el partido entre Colombia y Perú este martes 6 de octubre, con la cobertura previa, el relato en directo y el análisis posterior al encuentro. Los aficionados podrán seguir la señal de Caracol Televisión a través de la televisión abierta y los principales operadores de televisión por suscripción de Colombia.

TDT 14.1, 14.2 y 14.4 DIRECTV 132 SD / 1132 HD Claro TV 106 y 109 Movistar TV 156, 166 y 816

La numeración puede variar según la ciudad, el tipo de servicio y la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver GOL Caracol EN VIVO GRATIS por Internet?

Los seguidores de la selección colombiana también podrán seguir Colombia vs. Perú por internet, sin necesidad de contratar un servicio de televisión por cable.

Estas son las opciones digitales para acceder a la transmisión:

GolCaracol.com: ingresa al portal oficial de Gol Caracol y busca la sección de partidos en vivo.

DITU: accede a la plataforma digital de Caracol para consultar la señal disponible del encuentro.

Caracol Televisión: revisa la señal en vivo desde el sitio web oficial del canal.

Puedes disfrutar de la transmisión desde los siguientes dispositivos:

Teléfono móvil Android o iPhone.

Tablet.

Computadora o laptop.

Smart TV con navegador o aplicación compatible.

La disponibilidad del partido puede depender de la ubicación del usuario y de las condiciones de acceso de cada plataforma.

¿Cómo ver GOL Caracol desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Colombia y quieres seguir el partido entre la Tricolor y Perú, debes tener en cuenta que la señal online de GOL Caracol puede contar con restricciones territoriales debido a los derechos de transmisión.

Para quienes se encuentran en Estados Unidos, la disponibilidad del encuentro dependerá de las plataformas que cuenten con los derechos correspondientes en ese territorio. Antes de iniciar el partido, se recomienda comprobar directamente la oferta disponible para tu ubicación.

Si deseas acceder a la señal colombiana desde el extranjero, comprueba primero la disponibilidad del contenido en la plataforma oficial. El uso de una VPN no garantiza el acceso, ya que las restricciones también pueden depender de las condiciones del servicio y de los derechos audiovisuales.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Colombia vs. Perú por amistoso FIFA 2026

Competición Amistoso internacional Fecha Martes 6 de octubre de 2026 Hora en Colombia 6:45 p. m. Hora en Perú 6:45 p. m. Hora en Miami 7:45 p. m. ET Hora PT 4:45 p. m. Canal GOL Caracol / Caracol Televisión Streaming GolCaracol.com y DITU Estadio NU Stadium Ciudad Miami, Estados Unidos Instancia Partido amistoso internacional

GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)