El último juego amistoso de la fecha FIFA de septiembre/octubre. Este martes 6 de octubre, no te pierdas la transmisión de Perú vs. Colombia EN VIVO por la señal abierta de América TV o de forma online vía TVGo, encuentro que iniciará desde las 6:45 p.m. y se disputará en el NU Stadium de Miami , Estados Unidos. La Blanquirroja, al mando de Mano Meneses, prepara algunos cambios, con el objetivo de sacar su primer triunfo en esta fecha de amistosos internacionales.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, Perú vs. Colombia por amistoso internacional?

América Televisión se encuentra disponible en el territorio peruano mediante señal abierta y a través de los principales cableoperadores. De esta manera, podrás seguir todas las incidencias del partido entre Colombia y Perú por el amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre de 2026.

Señal abierta de América TV

Canal 4.1 (TDT): señal abierta en Lima y Callao.

señal abierta en Lima y Callao. Canal 4 (analógico): señal abierta en Lima y Callao.

señal abierta en Lima y Callao. América TVGO: servicio de streaming oficial.

Cableoperadores con América TV

Movistar TV: Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD).

Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD). Claro TV: Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD).

Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD). DIRECTV: Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD).

¿Cómo ver América TVGO EN VIVO, Perú vs. Colombia Online?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante América TVGO, la plataforma digital oficial de América Televisión, compatible con teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV.

Dispositivos compatibles

Smartphones Android.

iPhone (iOS).

Smart TV.

Computadoras Windows y Mac.

Tablets Android y iPad.

¿Cómo ver América TV Online desde Estados Unidos, España o cualquier otro país?

Si deseas acceder a la señal de América Televisión o América TVGO desde el extranjero, debes comprobar primero la disponibilidad del contenido para tu ubicación, ya que las transmisiones deportivas pueden estar sujetas a restricciones territoriales y derechos audiovisuales.

Para quienes se encuentren fuera del Perú, la disponibilidad del partido Perú vs. Colombia dependerá de las condiciones de acceso establecidas por América Televisión y de las plataformas autorizadas en cada territorio.

Horario, TV y dónde ver en vivo Perú vs. Colombia por amistoso internacional

Fecha: Martes 6 de octubre de 2026.

Martes 6 de octubre de 2026. Partido: Perú vs. Colombia.

Perú vs. Colombia. Competición: Amistoso internacional – fecha FIFA.

Amistoso internacional – fecha FIFA. Hora: 6:45 p. m. de Lima y Bogotá (7:45 p. m. ET / 4:45 p. m. PT) .

. TV: América Televisión.

América Televisión. Streaming: América TVGO.

América TVGO. Estadio: NU Stadium.

NU Stadium. Ciudad: Miami, Estados Unidos.