Noruega es una de las pocas selecciones que puede presumir de un historial favorable frente a Brasil. Los europeos nunca han perdido ante la Canarinha y este domingo 5 de julio tendrán una nueva oportunidad para ampliar ese registro cuando se enfrenten por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

El duelo se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y pondrá frente a frente a una selección brasileña que ha sabido sobreponerse a las lesiones durante el torneo con una Noruega impulsada por los goles de Erling Haaland. Del lado sudamericano, Vinícius Júnior, Matheus Cunha y el joven Rayan encabezan las aspiraciones de un equipo que mantiene intacto el sueño de conquistar su sexta estrella mundial.

Para los aficionados brasileños, el encuentro podrá seguirse EN VIVO a través de TV Globo, SporTV y Globoplay, plataformas que ofrecerán una cobertura completa de este atractivo cruce de eliminación directa.

¿Dónde ver TV Globo EN VIVO, Brasil vs. Noruega por el Mundial 2026?

TV Globo transmitirá el partido para todo Brasil mediante sus afiliadas regionales y señal abierta digital.

Canales de TV Globo en Brasil

Ciudad Canal virtual Río de Janeiro 4.1 (Globo Rio) São Paulo 5.1 (Globo São Paulo) Brasilia 10.1 (Globo DF)

TV por suscripción en Brasil

Operadora Canal Globo Claro TV Canal 24 (SD) / 524 (HD) SKY Brasil Varía según la afiliada local; generalmente entre los canales 4 y 12

¿En qué canal pasan Brasil vs. Noruega por SporTV?

Además de TV Globo, los aficionados podrán seguir la cobertura del Mundial 2026 mediante SporTV, la principal cadena deportiva de Grupo Globo.

Operadora SporTV SporTV 2 SporTV 3 SKY Brasil 39 SD / 439 HD 38 SD / 438 HD 37 SD / 437 HD Claro TV 39 SD / 539 HD 38 SD / 538 HD 37 SD / 537 HD Vivo TV 539 HD 538 HD 537 HD

¿Cómo ver Globoplay ONLINE, Brasil vs. Noruega?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante Globoplay, la plataforma de streaming de Globo disponible para teléfonos móviles, Smart TV, tablets y computadoras.

Además de la transmisión en vivo, la plataforma ofrece acceso a contenidos deportivos, programación exclusiva y cobertura especial de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dispositivos compatibles con Globoplay

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Google TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver Globo Internacional fuera de Brasil?

Los brasileños que residen en otros países también pueden acceder a Globo Internacional mediante operadores autorizados en Latinoamérica.

Globo Internacional en Latinoamérica

Operador Canal DIRECTV Latinoamérica 776 Sky México 1285 Claro Perú 166 Movistar Perú 804 TV Cable Ecuador 658 Cable Onda Panamá 553 Claro Guatemala 515 Tigo Star Guatemala 414 Tigo Star Costa Rica 413 Tigo Star Honduras 410 Tigo Star El Salvador 414 Claro Nicaragua 515

La disponibilidad puede variar según el país, el operador contratado y los derechos de transmisión vigentes.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Brasil vs. Noruega

Detalle Información Partido Brasil vs. Noruega Competición Copa Mundial FIFA 2026 Instancia Octavos de final Fecha Domingo 5 de julio de 2026 Hora Brasil 17:00 horas Hora Colombia y Perú 15:00 horas Hora México (CT) 14:00 horas Hora Estados Unidos (ET) 16:00 horas Hora España 22:00 horas TV TV Globo y SporTV Streaming Globoplay Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey

FAQ: Preguntas frecuentes sobre Brasil vs. Noruega

¿Cuándo juegan Brasil vs. Noruega?

Brasil y Noruega se enfrentan este domingo 5 de julio por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Dónde ver Brasil vs. Noruega EN VIVO en Brasil?

La transmisión estará disponible mediante TV Globo, SporTV y Globoplay.

¿A qué hora juega Brasil?

El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Brasilia.

¿Quiénes son las figuras del partido?

Vinícius Júnior lidera el ataque brasileño, mientras que Erling Haaland es la principal referencia ofensiva de Noruega.

¿Qué está en juego en este partido?

El ganador avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026.

Lectura de Noé Yactayo

“Brasil ha encontrado respuestas en medio de las dificultades. Las lesiones obligaron a Carlo Ancelotti a modificar piezas importantes durante el torneo, pero también permitieron la aparición de futbolistas que han aprovechado su oportunidad. La evolución de Rayan y el crecimiento de Matheus Cunha reflejan esa capacidad de adaptación que suele distinguir a las selecciones campeonas.

Noruega llega con menos presión y con una identidad muy clara. El equipo escandinavo sabe defender, compite con intensidad y cuenta con un delantero capaz de decidir partidos en una sola acción. Haaland es la principal amenaza, pero reducir el potencial noruego únicamente a su goleador sería un error. Brasil tiene más recursos y mayor profundidad de plantilla, aunque necesitará ofrecer una versión sólida para evitar que la sorpresa se instale en Nueva Jersey".