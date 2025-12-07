Imperdible. Este domingo 7 de diciembre será emocionante para los amantes de los fierros. ¿El motivo? Se realizará la carrera del GP de Abu Dabi 2025. El Circuito Yas Marina será el escenario donde Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri intentarán quedarse con el título mundial de Fórmula 1.

El evento está programado para iniciar a las 8:00 am ET, 7:00 am CT, 6:00 am MT y 5:00 am PT y tú podrás verlo EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de F1 TV EN VIVO y EN DIRECTO. A continuación te explicaré cómo hacerlo.

¿Quieres ver el Gran Premio de Abu Dabi 2025 en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil?

La transmisión oficial en streaming estará a cargo de F1 TV en sus planes F1 TV Pro y F1 TV Premium en los Estados Unidos y en otros países del mundo (los precios varían según la región).

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Abu Dabi 2025 EN VIVO y EN DIRECTO con la más alta calidad, sin cortes o anuncios publicitarios, F1 TV Pro y F1 TV Premium te ofrecen la mejor cobertura de las carreras de la Fórmula Uno. Aquí te contamos los precios mensuales y anules de ambos servicios en los siguientes países: Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera F1 del Gran Premio de Abu Dabi 2025?

F1 TV Pro y F1 TV Premium se encuentran disponibles en la mayoría de países del mundo. Solo debes suscribirte en el sitio web oficial de la Fórmula 1. Tras esto, podrás disfrutar de todas las carrera de la temporada en el Mundial de la Fórmula como la del Gran Premio de Las Vegas 2025. Aquí te decimos en que dispositivos puedes ver F1 TV Pro y FTV Premium.

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Este son los contenidos exclusivos que puedes tener con el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de las carreras de la F1

Sigue todas las sesiones de F1 sin publicidad, en directo y a la carta

Cámaras a bordo en vivo

La radio de los equipos en vivo

Acceso en vivo a la F2, F3, F1 Academy y la Porsche Supercup

Show exclusivos, documentales y el archivo de carreras

Cronometrajes EN VIVO de la F1

Cronometrajes en vivo, telemetría, consumo de neumáticos y mapas de piloto

Reproducción posterior de las carreras

Las mejores reseñas de la radio de los equipos

Shows y contenidos exclusivos los fines de semana de carreras

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

En F1 TV Premium puedes ver el mismo contenido de F1 TV Pro pero se suma lo siguiente:

La máxima inmersión EN VIVO a la F1

Multivista: construye tu propia vista, personalizada y de múltiples señales. No está disponible en dispositivos Android 5

Mira la F1 en vivo en 4K UHD/HDR

Múltiples dispositivos: mira en vivo y simultáneamente hasta en 6 dispositivos

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Abu Dabi 2025?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP de Abu Dabi EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 7 de diciembre.

7:00 a.m. en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

8:00 a.m. horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

9:00 a.m. en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

10:00 a.m. en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

2:00 p.m. horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

8:00 a.m. ET (hora del Este)

7:00 a.m. CT (hora del Centro)

6:00 a.m. MT (hora de Montaña)

5:00 a.m. PT (hora del Pacífico)